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  3. Mbappe, Ronaldo'ya olan hayranlığını gizleyemedi!

Mbappe, Ronaldo'ya olan hayranlığını gizleyemedi!

UEFA Uluslar Ligi'nde 3. hafta maçları oynanıyor. 3. haftanın en önemli maçı Fransa ve Portekiz arasında oynandı. 90 dakikası golsüz geçen maçta, Mbappe'nin Ronaldo'ya hayranlığı dikkat çekti.

Mbappe, Ronaldo'ya olan hayranlığını gizleyemedi!

UEFA Uluslar Ligi 3. haftasında Fransa ve Portekiz karşı karşıya geldi. Haftanın en çok beklenen maçı, golsüz geçmesi nedeniyle futbolseverleri tatmin etmese de maç sonunda yaşanan görüntüler, geceye damga vurdu. Fransa'nın ve dünya futbolunun genç yıldızı Kylian Mbappe, idol olarak gördüğü Cristiano Ronaldo'ya hayranlığını gizleyemedi. 

Duvarlarına posterini astığı dünya yıldızı Ronaldo ile karşı karşıya oynamaktan dolayı heyecanını ve hayranlığını gizleyemeyen Mbappe, maçın ardından sosyal medya hesabından "İdol" etiketiyle Cristiano Ronaldo ile olan fotoğraflarını paylaştı. 

Mbappe'nin bu paylaşımı kısa süre içerisinde 100 binlerce beğeni aldı.

İkilinin maç içerisindeki diyaloğu da maça damga vuran anlardan birisiydi. 

DEVLERİN MAÇINDA GOL SESİ YOK

B Ligi 3. Grup maçında Rusya'ya konuk olan Türkiye, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Rusya'nın golünü 28. dakikada Anton Miranchuk, ay-yıldızlıların golünü 62. dakikada Kenan Karaman kaydetti. Gruptaki diğer müsabakada Macaristan, deplasmanda Sırbistan'ı 20. dakikada Norbert Könyves'in attığı golle 1-0 yendi.

Günün öne çıkan A Ligi 3. Grup mücadelesinde ise Fransa ile Portekiz 0-0 berabere kaldı.

Onur Çelik
Spor Editörü


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