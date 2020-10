Mbappe, Ronaldo'ya olan hayranlığını gizleyemedi!

UEFA Uluslar Ligi 3. haftasında Fransa ve Portekiz karşı karşıya geldi. Haftanın en çok beklenen maçı, golsüz geçmesi nedeniyle futbolseverleri tatmin etmese de maç sonunda yaşanan görüntüler, geceye damga vurdu. Fransa'nın ve dünya futbolunun genç yıldızı Kylian Mbappe, idol olarak gördüğü Cristiano Ronaldo'ya hayranlığını gizleyemedi.

Duvarlarına posterini astığı dünya yıldızı Ronaldo ile karşı karşıya oynamaktan dolayı heyecanını ve hayranlığını gizleyemeyen Mbappe, maçın ardından sosyal medya hesabından "İdol" etiketiyle Cristiano Ronaldo ile olan fotoğraflarını paylaştı.

Mbappe'nin bu paylaşımı kısa süre içerisinde 100 binlerce beğeni aldı.

İkilinin maç içerisindeki diyaloğu da maça damga vuran anlardan birisiydi.

The ❤️ between Ronaldo and Mbappe ??pic.twitter.com/4BukLmUFBj