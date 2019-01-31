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  3. Mbaye Diagne sağlık kontrolünden geçti

Mbaye Diagne sağlık kontrolünden geçti

Galatasaray'ın yeni transferi Senegalli golcü Mbaye Diagne sağlık kontrolünden geçti.

Mbaye Diagne sağlık kontrolünden geçti

Galatasaray'ın yeni transferi Senegalli golcü Mbaye Diagne sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Transfer görüşmelerine başladığımız profesyonel futbolcu Mbaye Diagne, sponsor hastanemizde sağlık kontrolünden geçti" denildi.

Kaynak: İHA

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