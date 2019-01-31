Mbaye Diagne sağlık kontrolünden geçti
Galatasaray'ın yeni transferi Senegalli golcü Mbaye Diagne sağlık kontrolünden geçti.
Galatasaray'ın yeni transferi Senegalli golcü Mbaye Diagne sağlık kontrolünden geçti.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Transfer görüşmelerine başladığımız profesyonel futbolcu Mbaye Diagne, sponsor hastanemizde sağlık kontrolünden geçti" denildi.
Kaynak: İHA
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