Mbaye Diagne transferinde sıcak gelişme: Golcü oyuncu West Bromwich ile anlaştı!

Galatasaray'ın tartışmalı golcüsü Mbaye Diagne, Premier Lig yolcusu. Süper Lig'de sarı-kırmızılı takıma imza attığı günden bu yana taraftarı ikiye bölen oyunculardan birisi olan Mbaye Diagne, Falcao'nun da kadroda bulunmasıyla sezon başında ikinci forvet konumuna düşmüştü. Ancak Kolombiyalı golcünün sık sık sakatlanması, Diagne'nin yeniden ilk 11'de yer almasını sağladı. Yıldız oyuncu bu sezon Galatasaray formasıyla 9 gol atma başarısı gösterdi.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

Yıldız oyuncu, İngiliz basınından Sky Sports'un haberine göre, Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion ile anlaşma sağladı. Aynı haberde yer alan bilgilere göre, Senegalli forvet, West Bromwich'e, satın alma opsiyonuyla beraber sezon sonuna kadar kiralanacak. West Bromwich yetkililerinin oyuncu ve kulüp tarafıyla da anlaşma sağladığı belirtildi.

Ligin ilk yarısında takımının en golcü ismi olan Diagne, sarı-kırmızılı forma ile toplam 39 maça çıktı ve 22 gol atıp 2 asist yaptı.