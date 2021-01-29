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  3. Mbaye Diagne'den Instagram'da veda paylaşımı!

Mbaye Diagne'den Instagram'da veda paylaşımı!

Galatasaray'dan ayrılarak İngiltere Premier Lig ekibi West Bromwich'e transfer olan Mbaye Diagne Instagram hesabında veda paylaşımında bulundu.

Mbaye Diagne'den Instagram'da veda paylaşımı!

Galatasaray'dan ayrılarak İngiltere Premier Lig ekibi West Bromwich'e transfer olan Mbaye Diagne Instagram hesabında veda paylaşımında bulundu.

Mbaye Diagne paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Galatasaray her zaman kalbimde olacak. Görüşmek üzere.  Müthiş galibiyet takım Galatasaray"

İşte Mbaye Diagne'nin veda paylaşımı: 

Mbaye Diagne'den Instagram'da veda paylaşımı!

GALATASARAY, DİAGNE'NİN AYRILIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Galatasaray, bu akşam oynanan Gaziantep FK maçının kadrosuna alınmayan Mbaye Diagne'nin İngiltere'ye transfer olacağını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirmişti.

Kiralık olarak West Bromwich forması giyecek Mbaye Diagne'nin sözleşmesinde satın alma opsiyonu da var.

İngiliz kulübü yarım sezon için Galatasaray'a 600 bin Euro kiralama beledi ödeyecek. 6 milyon Euro da satın alma bulunuyor.

West Bromwich teknik direktörü Sam Allardyce da Diagne transferini açıklamıştı

Sam Allardyce açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

"Diagne, bugün geliyor. Oyuncu kapıdan içeri girene dek bu konularda temkinli konuşurum ancak umuyorum ki, Diagne bize forvet hattında daha fazla güç verecek."

Mbaye Diagne'den Instagram'da veda paylaşımı!

Berkem Temizel
Gece Editörü
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