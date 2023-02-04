Mbaye Niang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mbaye Niang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mbaye Niang kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mbaye Niang ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mbaye Niang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mbaye Niang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mbaye Niang

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mbaye Niang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mbaye Niang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mbaye Niang 19 Aralık 1994 tarihinde Meulan şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Senegal,Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mbaye Niang Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mbaye Niang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AJ Auxerre futbol takımında oynamaktadır. AJ Auxerre takımına 16 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Mbaye Niang'nin AJ Auxerre ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mbaye Niang Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/MBaye9Niang

http://www.instagram.com/mbaye_niang11/

Mbaye Niangboyu ve yaşı kaç

Mbaye Niang Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mbaye Niang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mbaye Niang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mbaye Niang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında SM Caen B

1 Mart 2011 yılında SM Caen

28 Ağu 2012 yılında Milan

1 Ocak 2014 yılında Montpellier

30 Haziran 2014 yılında Milan

21 Ocak 2015 yılında Genoa

30 Haziran 2015 yılında Milan

26 Ocak 2017 yılında Watford

30 Haziran 2017 yılında Milan

31 Ağu 2017 yılında Torino

30 Haziran 2018 yılında Milan

1 Temmuz 2018 yılında Torino

31 Ağu 2018 yılında Rennes

30 Haziran 2019 yılında Torino

1 Temmuz 2019 yılında Rennes

7 Şubat 2021 yılında Al-Ahli SFC

30 Haziran 2021 yılında Rennes

24 Eylül 2021 yılında G. Bordeaux

16 Ağu 2022 yılında AJ Auxerre

Mbaye Niang kimdir

Mbaye Niang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mbaye Niang şuan AJ Auxerre takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Basse-Seine Les Mureaux (2001-2003), AS Poissy (2003-2007), SM Caen (2007-2010)

Mbaye Niang Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Senegal takımında 9 numaralı formasıyla 7 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 4 gol atmıştır.

Fransa U17 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mbaye Niang nereli

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