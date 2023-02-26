Mbhazima Rikhotso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mbhazima Rikhotso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mbhazima Rikhotso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mbhazima Rikhotso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mbhazima Rikhotso 26 Şubat 1993 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Mbhazima Tshepo Rikhotso şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mbhazima Rikhotso Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mbhazima Rikhotso, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal AM FC futbol takımında oynamaktadır. Royal AM FC takımına 4 Şubat 2015 tarihinde katılmıştır. Mbhazima Rikhotso'nin Royal AM FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mbhazima Rikhotso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mbhazima Rikhotso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mbhazima Rikhotso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mbhazima Rikhotso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Şubat 2015 yılında Bloem. Celtic

Mbhazima Rikhotso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mbhazima Rikhotso şuan Royal AM FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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