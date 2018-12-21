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  3. MB'nin TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde 665 milyon dolar teklif geldi

MB'nin TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde 665 milyon dolar teklif geldi

Merkez Bankası'nın açtığı TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde 665 milyon dolar teklif gelirken, gerçekleşen tutar 499 milyon 995 bin dolar oldu.

MB'nin TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde 665 milyon dolar teklif geldi

Merkez Bankası'nın açtığı TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde 665 milyon dolar teklif gelirken, gerçekleşen tutar 499 milyon 995 bin dolar oldu.

Merkez Bankası, Türk Lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki esnekliğin ve araç çeşitliliğinin artırılması amacıyla yaptığı çalışma kapsamında bugün 500 milyon dolar tutarında 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açmıştı.

Bir hafta vadeli ihalede faiz oranı TL'de yüzde 24.00, dolarda ise yüzde 2.50 olarak açıklanmıştı.

DHA

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