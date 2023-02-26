Mbongeni Gumede kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mbongeni Gumede Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mbongeni Gumede kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mbongeni Gumede ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mbongeni Gumede kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mbongeni Gumede Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mbongeni Gumede kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mbongeni Gumede Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mbongeni Gumede adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mbongeni Gumede Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mbongeni Gumede 11 Eylül 1993 tarihinde Durban, KwaZulu-Natal şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mbongeni Gumede Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GFA yapmaktadır. Mbongeni Gumede, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AmaZulu FC futbol takımında oynamaktadır. AmaZulu FC takımına 16 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Mbongeni Gumede'nin AmaZulu FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mbongeni Gumede Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mbongeni Gumede isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Mbongeni Gumede Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mbongeni Gumede futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Orlando Pirates

2 Temmuz 2011 yılında Sivutsa Stars

30 Haziran 2012 yılında Orlando Pirates

31 Ocak 2013 yılında Jomo Cosmos

30 Haziran 2013 yılında Orlando Pirates

13 Temmuz 2015 yılında AmaZulu FC

30 Haziran 2016 yılında Orlando Pirates

16 Temmuz 2016 yılında AmaZulu FC

Mbongeni Gumede kimdir

Mbongeni Gumede Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mbongeni Gumede şuan AmaZulu FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Umlazi FC, Orlando Pirates Youth Development

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Mbongeni Gumede nereli

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