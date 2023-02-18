Mbouri Basile Yamkam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mbouri Basile Yamkam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mbouri Basile Yamkam adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mbouri Basile Yamkam Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mbouri Basile Yamkam 2 Ocak 1998 tarihinde doğmuştur. Kamerun uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mbouri Basile Yamkam Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FAMILY FOOTBALL yapmaktadır. Mbouri Basile Yamkam, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Nis futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Nis takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Mbouri Basile Yamkam'nin FK Radnicki Nis ile sözleşmesi 20 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mbouri Basile Yamkam Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mbouri Basile Yamkam isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mbouri Basile Yamkam Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mbouri Basile Yamkam futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2021 yılında Radnicki Nis

Mbouri Basile Yamkam Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mbouri Basile Yamkam şuan FK Radnicki Nis takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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