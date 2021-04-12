MBSTS soru ve cevapları açıklandı mı 2021? DİB MBSTS soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıkla!

Din görevlisi olarak görev yapacak kişilere yönelik yapılan DİB MBSTS 10 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirildi. Binlerce kişinin katıldığı sınavın ardından MBSTS soru ve cevapları açıklandı mı 2021? sorusu gündeme geldi. ÖSYM'den konu ile ilgili son dakika açıklamalar yapıldı. İşte DİB MBSTS soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıkla!

MBSTS SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI 2021?

ÖSYM Başkanlığından yapılan açıklamada, ''10 Nisan 2021 tarihinde uygulanan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (2021-DİB-MBSTS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.'' denildi. DİB MBSTS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.

Adaylar Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecekler.

DİB MBSTS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLA!

DİB MBSTS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'den DİB MBSTS sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir. Öte yandan adaylar sonuçlar açıklandığında aşağıdaki linkten sonuçlarını öğrenebileceklerdir.

DİB MBSTS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

DHBT sınav soru ve cevapları açıklandı mı 2021? KPSS DHBT soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıkla!