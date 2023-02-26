Mbulelo Wambi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mbulelo Wambi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mbulelo Wambi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mbulelo Wambi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mbulelo Wambi 25 Aralık 1986 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Mbulelo Strydom Wambi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mbulelo Wambi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mbulelo Wambi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Swallows FC futbol takımında oynamaktadır. Swallows FC takımına 6 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Mbulelo Wambi'nin Swallows FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mbulelo Wambi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mbulelo Wambi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mbulelo Wambi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mbulelo Wambi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında U. Pretoria

1 Temmuz 2011 yılında Jomo Cosmos

1 Temmuz 2012 yılında United FC

18 Temmuz 2014 yılında Vasco Da Gama

1 Temmuz 2016 yılında Chippa United

29 Temmuz 2017 yılında Stellenbosch FC

30 Temmuz 2018 yılında Royal Eagles

1 Temmuz 2019 yılında Real Kings

18 Ekim 2020 yılında TS Galaxy FC

6 Ağustos 2021 yılında Swallows FC

Mbulelo Wambi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mbulelo Wambi şuan Swallows FC takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

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