Mbwana Samatta kimdir? Nereli Kaç yaşında? Samatta müslüman mı? soruları şu sıralar internette çokça aratılıyor. Biz de bu soruların cevaplarını ve daha fazlasını haberimizde derledik.

MBWANA SAMATTA KİMDİR? NERELİ KAÇ YAŞINDA?

Tam adı Mbwana Ally Samatta olan futbolcu, 23 Aralık 1992 tarihinde Tanzanya'nın Dar es Salam kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinin African Lyon takımında başlayan Samatta, Simba SC ve TP Mazembe formalarını terletmesinin ardından Ocak 2016'da KRC Genk'e transfer oldu. Belçika ekibinde etkili bir performans sergileyen Tanzanyalı forvet, Ocak 2020'de 10.5 milyon Euro karşılığında Aston Villa'nın yolunu tuttu. Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 14 maçta boy gösteren golcü futbolcu, 1 gol kaydetti. Tanzanya Milli Takımı'nın vazgeçilmez isimlerinden olan 27 yaşındaki golcü, 51 kez terlettiği milli takım formasıyla 11 gol attı. 1.83 boyundaki futbolcu, santrforun yanı sıra forvet arkasında da görev yapabiliyor. Samatta'nın güncel piyasa değeri ise 9.5 milyon Euro..

SAMATTA MÜSLÜMAN MI?

Yardımsever bir insan olduğunun da altını çizen ve başkanlığını yaptığı "Samatta Foundation" adlı vakıf hakkında konuşan 27 yaşındaki futbolcu, "Ben de bir insanım ve Müslümanım. Belki de Tanrı beni seçti, yardımcı olmak gerekiyor. Ben iyi bir insan olmaya çalışıyorum. Herkes aynı şartlarda değil, imkanı olmayanlarla imkanlarımızı paylaşabiliriz. İhtiyacı olan insanlara yardım etmenin ne demek olduğunu biliyorum. Bir Müslüman olarak söylüyorum, sürekli yardım etmeliyiz. İyi bir insan olmaya çalışıyorum. Herkes aynı şartlarda değil, insanlar yemek bulamıyor. İmkanı olmayanlarla paylaşmalıyız. Ben paylaşmanın önemini çok iyi biliyorum. Tanzanya'da küçük bir sokakta futbol oynuyordum. Tanrı bu yolu benim için seçti. İmkanları olmayan insanlara yardım etmeye çalışıyorum. Benim kim olduğumu Tanrı belirledi." ifadelerini kullandı.

BİRÇOK ÇOCUĞA UMUT OLUYOR

Tanzanya'da çok zor şartlarda futbolcu olmayı başaran; kariyerinde Premier Lig'de oynama seviyesine yükselen golcü futbolcu, kurduğu dernek sayesinde albinizm hastası, yardıma muhtaç ve engelli çocukların aileleriyle temasa geçerek onlara yardımcı oluyor.

Yardımları sayesinde Tanzanya'da birçok okulun ve sağlık kuruluşunun yardımında katkısı bulunan oyuncu zor durumdaki birçok çocuğa burs sağlayarak okumasını ve tedavi görmesini sağlıyor.

ROL MODELİ DIDIER DROGBA

Müslüman bir ailenin çocuğu olan Samatta, Aston Villa'ya transfer olduğu süreçte The Guardian'a verdiği röportajda Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba gibi oynamak istediğini ve ona özendiğini açıklamıştı.

"Her zaman Didier Drogba'yı taklit etmeye, onun gibi oynamaya çalıştım. Maçlardan önce her zaman en iyi forvetlerin videolarını izlerdim. Bu genelde Didier Drogba olurdu"

ALBİNİZM NEDİR?

Albino ya da albinizm, soydan geçen bir metabolizma hastalığıdır. Bu hastalığı taşıyanlara albinizm ya da albino denir. Albino genellikle beyaz deriye, hafif saçlara ve görme sorunlarına neden olan, pigment melaninin azalması veya yokluğundan kaynaklanır.

Bu hastalık küresel olarak 17.000 kişide tahmini 1'i etkilemektedir. Bununla birlikte, prevalansı bölgeye göre değişir. Sahra altı Afrika'da, albinizm oranı 5,000'de 1 civarındadır, Avrupa ve Amerika'da ise 20.000'de 1'e yakındır.