Mbwana Samatta kimdir? İsmi Süper Lig ekipleriyle anılan 27 yaşındaki futbolcu merak konusu oldu. İnternette Mbwana Samatta ile ilgili arama yapılmaya başlandı. Peki Mbwana Samatta kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde...

MBWANA SAMATTA KİMDİR?

Mbwana Samatta 23 Aralık 1992 tarihinde Tanzanya'nın Darüsselam şehrinde doğdu.

Mbwana Samatta, 2010'da futbola Tanzanya'nın takımlarından African Lyon'da başladı. Ülkesinin takımlarından biri olan Simba'da da oynayan Samatta daha sonra Kongo takımı TP Mazembe takımına transfer oldu.

Mbwana Samatta TP Mazembe takımında 5 sezon oynaması sonrası Avrupa'nın yolunu tuttu.

Tanzanyalı forvet, 2016 yılında Belçika'dan Genk'e imza attı. Son olarak geçen sezonun devre arasında 10.5 milyon euro bedelle Premier Lig'e giden Samatta, Aston Villa'ya katıldı.

Kariyerinde 249 maça çıkan 27 yaşındaki golcü, 98 gol attı ve 27 asist yaptı.

Tanzanya Milli Takımı'nın da kaptanlığını yapan Samatta, milli formayla 51 maçta 18 gol kaydetti.

Samatta, 2018-2019 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın Belçika'da Genk' 4-2 yenildiği maçta 2 gol atmıştı.