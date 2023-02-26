Mcbeth Mahlangu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mcbeth Mahlangu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mcbeth Mahlangu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mcbeth Mahlangu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mcbeth Mahlangu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mcbeth Mahlangu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mcbeth Mahlangu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mcbeth Mahlangu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mcbeth Mahlangu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mcbeth Mahlangu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mcbeth Mahlangu 11 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da MacBeth Kamogelo Mahlangu şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mcbeth Mahlangu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mcbeth Mahlangu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TS Galaxy FC futbol takımında oynamaktadır. TS Galaxy FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Mcbeth Mahlangu'nin TS Galaxy FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mcbeth Mahlangu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mcbeth Mahlangu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Mcbeth Mahlangu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mcbeth Mahlangu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında TS Galaxy FC

Mcbeth Mahlangu kimdir

Mcbeth Mahlangu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mcbeth Mahlangu şuan TS Galaxy FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Mcbeth Mahlangu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Afrika Olimpiyat takımında 11 numaralı formasıyla 28 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Mcbeth Mahlangu nereli

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