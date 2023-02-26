Mcdennis Dotse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mcdennis Dotse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mcdennis Dotse adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mcdennis Dotse Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mcdennis Dotse 31 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.Gerçek adı da McDennis Eli Dotse şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mcdennis Dotse Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nsoatreman FC futbol takımında oynamaktadır. Nsoatreman FC takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Mcdennis Dotse'nin Nsoatreman FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Mcdennis Dotse Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mcdennis Dotse isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mcdennis Dotse Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mcdennis Dotse futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Şubat 2023 yılında Nsoatreman FC

Mcdennis Dotse Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mcdennis Dotse şuan Nsoatreman FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.