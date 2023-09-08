McDonald’s Çocuk Vakfı’ndan kistik fibrozis hastalarına destek

McDonald's Çocuk Vakfı, 8 Eylül Ulusal Kistik Fibrozis Günü'nde binlerce çocuğu etkileyen kistik fibrozis hastalığının önemine dikkat çeken bir mesaj yayınladı. Vakfın desteğiyle 2018 yılında Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi çatısı altında kurulan Selim Çöremen Kistik Fibrozis Merkezi, bu alanda daha fazla hastaya ulaşarak erken tanıyla ortalama ömür süresini uzatmak için çalışmalarını sürdürüyor.

McDonald's Çocuk Vakfı, binlerce çocuğu olumsuz etkileyen kalıtsal bir hastalık olan kistik fibrozise karşı 8 Eylül Ulusal Kistik Fibrozis Günü'nde farkındalığı artıran bir mesaj yayınladı. Türkiye'nin en büyük kistik fibrozis merkezi olan ve 2018'den beri çalışmalarını vakıf desteğiyle sürdüren Selim Çöremen Kistik Fibrozis Merkezi'nde hastaların hem tedavi süreçleri hem de psikolojik destek almaları kapsamında çalışmalar yapılıyor. Vakfın, Kistik Fibrozis Derneği (KİFDER) iş birliğiyle merkez sağladığı katkılar sayesinde daha fazla insana ulaşılırken tedavi ve tanı süreçleri de destekleniyor.

2023 yılında 450 hastanın tedavi gördüğü merkezin kistik fibrozis hastalığıyla mücadelede önemli bir misyon üstlendiğini belirten McDonald's Çocuk Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mwaffak Kanjee, "McDonald's tüm dünyada kurmuş olduğu vakıf aracılığıyla sağlık alanında önemli çalışmalar yapmaya ve desteklerini sunmaya devam ediyor. Vakıf olarak, Selim Çöremen Kistik Fibrozis Merkezi'ne verdiğimiz destekle, uzman doktor ve hemşireler, donanımlı cihazlar ve ortaya koyulan projelerle daha fazla insanın hayatını iyileştirebilmeyi hedefliyoruz" dedi.

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Her yıl 150 yeni hasta tespit ediliyor

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, kistik fibrozis özellikle akciğer, pankreas, karaciğer, bağırsaklar ve sinüslerin işlevini olumsuz etkiliyor ve hayat kalitesini düşürüyor. Türkiye'de de birçok kişide görülen bu hastalıkta erken tanı, büyük önem taşıyor. Dünyada yaklaşık 150 bin kistik fibrozis hastası bulunuyor. Türkiye'de ise tarama sonuçlarına göre her yıl yaklaşık 150 kistik fibrozis hastası saptanıyor. Kayıtlı olarak sistemde 3000 hasta görünmekle birlikte, bu sayının 8000'lerde olduğu öngörülüyor. Hastaların ortalama yaşam süresine bakıldığında ABD ve Avrupa ülkelerinde 55, Türkiye'de ise ortalama 20-30 yaş aralığında gerçekleşiyor.

Kistik Fibrozis merkezi neler yapıyor?

Selim Çöremen Kistik Fibrozis Merkezi, hasta, aileleri ve merkez arasındaki temel iletişimi sağlarken yıllık 1700'e kadar solunum fonksiyon testlerini gerçekleştiriyor. Aynı zamanda bozuklukların erken dönem tespiti için özel solunum testleri, muayene sonrası günlük tedavi planları, ev tedavilerinin organizasyonu, tedaviye gelmeyen hastaların takibi, multidisipliner ekiplerle birlikte işbirlikleri, yurtdışı kaynaklı ilaçların temini için kamu birimlerince iletişim ve ihtiyaç duyulan tüm cihazların temini gibi birçok faaliyeti gerçekleştiriyor. Merkez bugüne kadar ABD ve Ortadoğu Kistik Fibrozis kuruluşlarıyla yapılan ortak iyileştirme projelerinden çözüm odaklı hasta testlerine, psikososyal destek programlarından ev tipi iyileştirici cihazlara kadar birçok yeni proje tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)