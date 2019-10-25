Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Amadeus" balesinin prömiyerini gerçekleştirecek.

26 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de Kültür Merkezi sahnesinde gerçekleştirilecek olan eserin orkestra şefliğini Murat Kodallı yaparken, müzik düzenlemeleri KahaTsabadze, ZurabNadareihvili ve Ziya Arman'a ait. Koreografisi geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden Nugzar Magalashvili'ye ait olan eser, Serbülent Biçer, Özlem Şenormanlılar ve Ender Üçdemir tarafından sahneye konuluyor.

Ünlü besteci Mozart'ın hayatından kesitler sunan eserin başlıca rollerini Burak Serkan Cebeci, Burak Kayıhan, Ilgaz Arslan, Ozan Demirbaş, Eren Keleş, Özlem Şenormanlılar, Meltem Ayar, Önder Acar, Taner Oğuzhan, Tarkan Günal ve Serin Saybaşılı paylaşıyor.

Kaynak: İHA