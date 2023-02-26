Mduduzi Shabalala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mduduzi Shabalala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mduduzi Shabalala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mduduzi Shabalala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mduduzi Shabalala 20 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mduduzi Shabalala Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kaizer Chiefs futbol takımında oynamaktadır. Kaizer Chiefs takımına 20 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Mduduzi Shabalala'nin Kaizer Chiefs ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mduduzi Shabalala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mduduzi Shabalala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mduduzi Shabalala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mduduzi Shabalala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Haziran 2022 yılında Kaizer Chiefs

Mduduzi Shabalala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mduduzi Shabalala şuan Kaizer Chiefs takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.