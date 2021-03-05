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  3. MEB 20 bin öretmen atanacağını duyurmuştu: Başvuru tarihi belli oldu!

MEB 20 bin öretmen atanacağını duyurmuştu: Başvuru tarihi belli oldu!

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan takvime göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için 15-26 Mart'ta ön başvurular alınacak.

MEB 20 bin öretmen atanacağını duyurmuştu: Başvuru tarihi belli oldu!

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan 20 bin öğretmen ataması kararının ardından ön başvuru tarihi belli oldu. Açıklanan takvimde adayların, 15 - 26 Mart tarihleri arasında ön başvuru yapabileceği kaydedildi.

15 MART'TA BAŞLIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdelenen 20 bin öğretmen atamasında, başvuru tarihleri kamuoyu ile paylaşıldı. Öğretmen adaylarının heyecanla beklediği ön başvuru süreci, 15 Mart 2021'de başlayıp 26 Mart 2021 tarihinde sona erecek.

MEB 20 bin öretmen atanacağını duyurmuştu: Başvuru tarihi belli oldu!

ATAMA SONUÇLARI 8 EYLÜL'DE AÇIKLANACAK

Adayların sözlü sınava gireceği merkezlerin 3 Mayıs'ta açıklanacağı belirtilirken bu sınavlar ise 17 Mayıs ile 6 Haziran tarihleri arasında yapılacak. 

Atama sonuçları 8 Temmuz tarihinde adaylarla paylaşılacak ve sınavda başarılı olan adaylar, 1 Eylül - 6 Eylül tarihinde tercihlerini yapabilecekler. Atama sonuçları ise 8 Eylül 2021 tarihinde kamuoyuna duyurulacak. 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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