MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimi ve kontenjanı açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) açıklanan takvime göre, ön başvurular 15-26 Mart tarihlerinde yapılacak, sınav merkezlerinin ilanı ise 3 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Sözlü sınavlar, 17 Mayıs-6 Haziran'da gerçekleştirilecek, sonuçlar da 8 Temmuz'da açıklanacak. Adaylar sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını 12-16 Temmuz tarihleri arasında yapabilecek ve itiraz sonuçlarına 2 Ağustos'ta ulaşabilecek.

Ayrıca koronavirüs hastalığına yakalanan ve karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adaylar da başvurularını, 17 Mayıs-18 Haziran'da yapabilecek. Bu durumdaki adayların sözlü sınavları, 21-25 Haziran arasında gerçekleştirilecek.

Adaylar atama tercihlerini 1-6 Eylül'de yapacak, sonuçlar ise 8 Eylül'de duyurulacak.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Sözleşmeli öğretmenlik başvurularında, adayların atanacakları alanlara göre, 2019 veya 2020 yılında yapılan KPSS puan türlerine (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) bakılacak. Adayların başvuru yapabilmesi için ilgili türden 50 ve üzerinde puanının olması gerekiyor.

Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak da başvuru şartları arasında yer alıyor. Bu kapsamda, 1 Ocak 2021'den önce pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını tamamlamış kişilerin belgeleri kabul edilecek.

Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınav için ön başvurular, "ilkatama.meb.gov.tr" adresinden alınacak.

EN ÇOK ATAMA YAPILACAK ALANLAR HANGİLERİ?

MEB'in internet sitesinde sözleşmeli öğretmen atamasının yapılacağı alanlar ve kontenjanların listesi de yayımlandı.

Listeye göre en çok atama yapılacak alanlar sırasıyla şöyle;

*2 bin 883 kontenjanla sınıf öğretmenliği

*2 bin 94 kontenjanla özel eğitim

*1938 kontenjanla İngilizce

*1805 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlikleri