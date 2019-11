MEB sınav tarihini merak edenler internette araştırma yapmaya başladı. Peki MEB 2020 sınav takvimi yayınlandı mı? 2020 MEB sınav tarihleri belli oldu mu? Tüm merak edilenler haberimizde...

MEB 2020 SINAV TAKVİMİ NASIL?

Yılın farklı zamanlarında düzenlenen sınavlar için kendi çalışma takviminizi oluşturmak istiyorsanız mutlaka tarihleri MEB açıkladığı anda öğrenmeye çalışın. MEB'in sınav takvimine Ulaşmak için aşağıdaki bağlantı linklerini kullanabilirsiniz…

LGS ne zaman 2020? LGS 2020 sınavı ne zaman? 2020 LGS tarihi ne zaman?

ŞUBAT ÖĞRETMEN ATAMALARI OLACAK MI?

2020 öğretmen atamaları şubat ayında gerçekleşecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şubat ayında yapılacak atamalara ilişkin şunları açıkladı;

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, katıldığı televizyon programında, öğretmen adaylarının merakla beklediği, şubat ayında yapılacak atamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "Öğretmen adaylarımız sanıyor ki ben oturuyorum bir masaya 20 bin, 40 bin, 60 bin yazıyorum. Bu, ülkenin genel ekonomik durumuyla kabinenin kararıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde sistemin kararıyla olan bir şey bu. Bana kalsa ben '60 bin az, 80 bin olsun' derim. Biz şuna bakıyoruz; 'Hangi alanda, kaç öğretmen ihtiyacımız var' diye. Bunun da bir istatistiği var. Bu yazılım diyor ki 'Senin haritanda şu kadar öğretmen eksiği var, şu branşlarda. Öncelikli olarak nicel açıdan ve coğrafi açıdan bölgesel olarak şuraya şu kadar öğretmen atanması gerekiyor' diyor. Burada bazı branşlar, örneğin; edebiyat ile ilgili gerçekten az alım var. Edebiyat öğretmeni ile ilgili zamanında doyum fazlalaştığı için ihtiyacımız olmayan bir şeyi de almak istemiyoruz" diye konuştu.

Bakan Selçuk, öğretmen atamalarıyla ilgili çalışmalarda son aşamaya geldiklerini, bürokrat düzeyinde çalışmaların bitmek üzere olduğunu söyledi. Okulöncesi eğitimin önemine de değinen Ziya Selçuk, “0-3 yaşta çocukların asla tablet, televizyon görmemesi gerekiyor” diye konuştu.

MEB 2020 BÜTÇESİ NE KADAR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) ve ÖSYM Başkanlığı ile bağlı kuruluşların 2020 bütçeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milletvekillerinden 200'ün üzerinde soru geldiğini belirtti. Bunun kendisine mutluluk verdiğini söyleyen şöyle konuştu:

“Öğretmenlere 3600 ek gösterge ya da Meslek Kanunu’nun yaklaşık 5.2 milyarlık bir bütçesi var. Bununla ilgili her türlü hazırlığımız mevcut. STK'lerden ya da uluslararası kuruluşlardan yararlandığımız bir çerçeve de var. Formasyon alan ve ‘ben de öğretmen adayıyım’ diyen 600 bin dolayında genç var. Bu sene YÖK Başkanı ile eğitim fakültelerinin kontenjanlarını yüzde 10 azaltmakla ilgili bir çalışmamız var ve bunu her sene yapacağız. Ayrıca pedagojik formasyon kursunu kaldırdık. Üniversiteler, yüz binlerce gencimize 'formasyon alırsanız öğretmen olursunuz' şeklinde imalı bir bakış açısıyla bir sunumda bulundu. Biz şunu söyledik, dedik ki; 'Siz öğretmenlik sınavını kazanın, biz size ücretsiz olarak pedagojik formasyonu verececeğiz'. Yani kaideyi değiştirdik. Eğitim fakültelerinin kontenjanlarını azaltarak azaltmak. Formasyonu azaltarak kaldırmak. Bunun başka tedbirleri de var.

LGS DEĞİŞECEK Mİ?

Liselere Geçiş Sınavı’nın (LGS) değiştirilmesinin bir risk analizi yapıldığında bunun bütün parametreler içerisindeki simülasyon çerçevesinde bizim istediğimiz yararı getirmeyeceği, yani sadece değişiklik olacağı şeklinde sonuç ortaya çıktı. Bununla ilgili üç farklı senaryo çıkarıldı. Burada da bu tür bir değişikliğe de ihtiyaç olmadığını, meselenin çoklu nedensellik içinde ele alınması gerektiğini gördük. Değişiklik için değişiklik yaptığımızda, bugünkü çözümlerimiz yarınki problemlerimiz olur. Benim bugün çözüm üretirken muhakkak surette yetimin hakkını dikkate alan bir bakış açısına ihtiyacım var.

HANGİ LİSELER AÇILIYOR?

Turizm meslek liselerinde iş garantisi getirildi, mikromekanik, değirmencilik gibi alanlarda liselerde dallar açıldı, savunma sanayisinde ASELSAN'ın içine ve İTÜ bünyesinde lise açıldı. Hakemlik Lisesi açıyoruz. Hastanelerin içine okullar açıyoruz, yaşlı ve hasta bakımı konusunda ve temel Almanca, İngilizce becerisi koşuluyla, bunların hepsi iş garantili olarak açılıyor. Bunlardan yüzlerce açıyoruz, binlerce de açabiliriz. Ama bu mesele gündeme geldiğinde bizim meslek liselerimizin mezunlarının yüzde 8'i kendi alanında işe girebiliyordu. Bizim mesleki eğitim merkezlerimizden mezun olanların yüzde 86'sı ise kendi alanında işe giriyor. Çıkan yasayla özel sektörün de mesleki eğitim merkezi açması sağlandı ve bir ay içinde yüzde 77 artış oldu. Bu, çıraklıkla ilgili altyapımızda sıçrama olacak demektir. Meslek liseleri mezunlarına askerlikte avantajlar getirdik. Üretim yapan okullardaki hazine kesintisini de yüzde 15'ten yüzde 1'e indirdik. Böylece okullardaki üretimde yüzde 277'lik artış yaşandı.

Bu yılı ‘patent ve faydalı model yılı’ ilan ettik ve bir yılda 250 patent ve faydalı model bekliyoruz. Eğitim, ekonomi ve demokrasiyi içine alan sac ayağını yerleştirmeye çalıştık. Eğitimi bir parti meselesi olarak görmüyorum, bu ülke ödevi. Cumhurbaşkanımızın liderliğini çok önemsiyorum. Çünkü eğitim tarihindeki bütün büyük eğitim reformlarının arkasında büyük bir liderlik var. Bu, inanın MEB’in kaldıracağı yük değil. Bunu bütün samimiyetimle kalbimden konuştuğum için söylüyorum.

Okullarda bir problem olduğunda bütün Milli Eğitim'i zan altında bırakan ve "MEB bir şey yapamıyor" gibi eleştiriler geliyor. Evet gerçekten her bir okulda kimin ne yapacağını ben kestiremiyorum, sadece üzerine gidiyorum, dikkat ediyorum, kontrol ediyorum. Dijital teftişle ilgili bir yapay zeka altyapısı kurduk. Şırnak'ın İdil ilçesinde herhangi bir iş ve işlem için üç gün verilmişse, 4'üncü güne geldiğinde bizim masamıza uyarı olarak düşüyor. Yani teftiş sisteminin geliştirilmesine ihtiyacımız var, çünkü toplum değişiyor, yapı değişiyor, süreçler karmaşıklaşıyor. Bu konuda çalışmalar devam ediyor.

Depremle ilgili 275 milyon lira bütçemiz var. Ayrıca Dünya Bankası ile 300 milyon dolarlık bir kredi anlaşması yaptık.

YÖNETİCİ SEÇME SINAVI

İlk kez Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın ÖSYM tarafından yapıldı. Sınavın ÖSYM tarafından yapılması önemli. 10 bin müdür aldık. 10 bin müdürün belli bir standarda dayalı, uygulama temelli bir sınavla alınmış olması bizim yöneticileri nasıl atamaya çalıştığımızla ilgili sanırım bir fikir verebilir. Aynı şey mülakatlar için de söz konusu.

Fırsat eşitliği konusunda Türkiye'nin dört bir yanındaki çocukların Türkiye'nin en iyi öğretmenlerinden dersleri dinleyebileceği bir video kütüphane kurduk. Çocuklar bu video kütüphane üzerinden öğretmenlere istediği soruyu sorabiliyor. Yazılım çocuğa özel bir kişisel gelişim planı sunuyor.

PİLOT ÇALIŞMALARIMIZ BİTTİ

Fırsat eşitliğine yönelik altyapıyı zenginleştirmeye çalışıyoruz. Okul profili değerlendirme çalışmasıyla yaklaşık 120 parametrede her bir okulun fiziksel, sosyal gibi tüm konularının anlık olarak izlenebileceği bir altyapı kurduk. Pilot çalışmaları bitti. Ayrıca ilçe düzeyinde kurduğumuz uzmanlık destek noktalarıyla da her okulun bir ihtiyacı olduğunda uzmanlık desteği alabileceği bir örgütlenme yapısı da kurduk. Ankara merkezde 120 kişinin çalışacağı ama bütün illerde de bu uzmanlık grubunun yerleştiği ve her bir okulun istediği uzmanlık desteğini alacağı bir yapı da kurmuş olduk.

Milli Eğitim Şurası ile ilgili çalışmamız olacak. Hazırlıklar devam ediyor. 3600 ek gösterge konusuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içindeki karar süreçleri içerisinde bununla ilgili hazırlıklar da yürüyor.

E-PORTFOLYO

‘Zeka testi’ eleştirileriyle ilgili şunu söylemek istiyorum, zekan bir potansiyel. Bunun açığa çıkmış haline de ‘beceri’ deniyor. Bir çocuğun becerisi farklı yöntemlerle ölçülüyor. Burada ayrıştırıcı, 'kim zeki kim zeki değil' meselesi gibi İkinci Dünya Savaşı öncesindeki gibi bir zeka testi yok. Biz sadece sanatta, sporda, kognitif işlevlerdeki beceriye bakıyoruz. Bu anlamda bir ayrıştırmayı elbette yapamayız ama Türkiye'nin kendi zeka potansiyeline de bakması lazım. Çünkü bunlar sürükleyici güç. e-Portfolyo çalışması kapsamında çocukların matematiksel düşünme, performans, sportif, sanatsal ya da algoritmik, zihinsel becerilerine yönelik ölçümler yaparak, her bir çocuğun başarısına, geliştirilmesi gereken yönüne bakılması gerekiyor. Bu çalışmaya asla ‘zeka testi’ gibi bir isim koymadık.”

GECİKMELER 1-2 HAFTA İÇİNDE BİTECEK

Bakan Selçuk, ataması yapılan fakat güvenlik soruşturması tamamlanamayan öğretmenlerle ilgili soruyu şöyle cevapladı:

"20 bin öğretmenin içinde 1000 kadar öğretmenimizle ilgili bazı gecikmeler var. Onları en geç 1-2 hafta içinde bitirmeyi planlıyoruz."

Okul öncesi çocuklar için hazırlanan ‘Benim Oyun Sandığım’ isimli binlerce eğitim setinin dağıtıldığını belirten Selçuk, eğitimde bütün bu süreçlerin altyapısını kurmak, genel olarak sistemin mekaniğini oluşturmakla ilgili ciddi bir mesafe aldıklarını söyledi.

Bakanlığın 5 milyar lira dolayında yatırım bütçesinin bulunduğunu belirten Selçuk, şöyle devam etti:

“Mevcut kaynak yönetimini geliştirme yolunda da çalışmalar bulunuyor. Bu işler bugünden yarına olamayacak. Bizim sadece bu konuda biraz daha milli bir mutabakata, ortak paydanın güçlendirilmesine ihtiyacımız var. Eğer bu olursa milli şuur, bilinç gelişir ve o zaman biz ortak idealler ve hayaller geliştirme konusunda mesafe alırız. O zaman eğitimin gayesi gerçekten sınava adam hazırlamak değil insan yetiştirmeye dönüşür. Bu çerçevede yapmamız gereken çok iş var.

KARMA ATAMA YAPILACAK MI?

2018 KPSS ile 2019 KPSS'deki branş sıralamalarındaki farklılık sebebiyle iki sınav sonucu dikkate alınarak ‘karma atama’ yapılıp yapılmayacağı soruldu. Bununla ilgili üç üniversitemizden akademik görüş istedik. Bununla ilgili raporlar gelmeye başladı. MEB olarak burada 'şöyle karar verdik' demek istemiyoruz. Bilimsel olarak bunun ölçme, değerlendirme metodolojisi bakımından ne yapmamız lazım. Böyle bir kanıta dayalı olarak karar vermek istiyoruz. Çok kısa bir zamanda, bir iki hafta içerisinde de bu kararı vermiş olacağız."