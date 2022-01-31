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MEB 2022 sözleşmeli öğretmenlik tercih atama sonuçları | 15 bin öğretmen atama sonuçları belli oldu mu 2022?

15 bin öğretmen atama sonuçları merakla araştırılıyor. İşte, MEB 2022 sözleşmeli öğretmenlik tercih atama sonuçları | 15 bin öğretmen atama sonuçları belli oldu mu 2022? konu ve soru başlıklarının yanıtları...

MEB 2022 sözleşmeli öğretmenlik tercih atama sonuçları | 15 bin öğretmen atama sonuçları belli oldu mu 2022?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurmuş,"Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun." ifadelerine yer vermişti. Bunun ardından bugün açıklanacak olan sonuçlar merak konusu oldu. İşte, MEB 2022 sözleşmeli öğretmenlik tercih atama sonuçları | 15 bin öğretmen atama sonuçları belli oldu mu 2022? soru ve konu başlıklarının yanıtları...

MEB 2022 sözleşmeli öğretmenlik tercih atama sonuçları | 15 bin öğretmen atama sonuçları belli oldu mu 2022?

MEB 2022 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH ATAMA SONUÇLARI | 15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI BELLİ OLDU MU 2022?

15 bin öğretmen ataması için nefesler tutuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 15 Bin Öğretmen Ataması töreninin akabinde tercih sonuçları belli oldu. Gözü yaşlı öğretmen adayları, atandıkları illeri ekranlarda görünce mutluluktan ağladı. 

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

MEB 2022 sözleşmeli öğretmenlik tercih atama sonuçları | 15 bin öğretmen atama sonuçları belli oldu mu 2022?

ÖĞRETMEN ATAMASI ŞARTLARI NELERDİR?

MEB 15 bin öğretmen ataması başvuru şartları açıklanmadı. Ancak bir önceki dönem yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında başvuru şartları şunlardı;

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

3. Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

6. 2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

Not 1 : 1 Ocak 2021 tarihinden önce pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını tamamlamış kişilerin belgeleri kabul edilecektir.

7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,

9. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak, şartları aranacaktır.

MEB 2022 sözleşmeli öğretmenlik tercih atama sonuçları | 15 bin öğretmen atama sonuçları belli oldu mu 2022?

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27/09/2021- 08/10/2021

Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı 25/10/2021

Sözlü Sınavların Yapılması 12-27/11/2021

Karantina Uygulaması Nedeniyle Sözlü Sınava Katılamayan Adayların Başvurularının Alınması 12/11/2021- 09/12/2021

Karantina Uygulaması Nedeniyle Sözlü Sınava Katılamayan Adayların Sözlü Sınavlarının Yapılması 13-17/12/2021

Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 27/12/2021

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 03/01/2022- 07/01/2022

Sözlü Sınav Sonuçları İtirazların Sonuçlandırılması 14/01/2022

Atama Tercihlerinin Alınması 21-26/01/2022

Atama Sonuçlarının Açıklanması 31/01/2022

MEB 2022 sözleşmeli öğretmenlik tercih atama sonuçları | 15 bin öğretmen atama sonuçları belli oldu mu 2022?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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