MEB 23 gün etkinlik nedir? 23 gün etkinlik nasıl bakılır, nasıl indirilir? 23 gün etkinlikte neler var?

Milyonlarca öğrenci 1. dönemin sonunda dijital karnelerine kavuştu. Öğrenciler e-okul üzerinden e-karnelerini görüntüleyebiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı 23 günlük yarıyıl tatilinde öğrenciler için bir çalışma hazırladı.

Bakan Selçuk, öğrencilerden aylardır çok vakit geçirdikleri ekran karşısından bu tatilde biraz uzak kalmalarını isteyerek eğlenceli vakit geçirebilmeleri için farklı sınıf düzeylerine uygun hazırlanan her güne özel bir etkinliğin yer aldığı “Birlikte 23 Gün” çalışmasını tanıttı. İşte detaylar...

BİRLİKTE 23 GÜN ETKİNLİK NEDİR?

Ziya Selçuk, birlikte 23 günlük etkinlik hakkında öğrencilere, “Lütfen, bu tatilde ekrandan biraz uzak kalın. Size ekrandan uzak kalın diyoruz ama sözü burada bırakmıyoruz. ‘Onun yerine ne yapalım?’ sorunuza cevap vermek için çok seveceğinizi umduğumuz bir hazırlık yaptık. 23 gün olan yarıyıl tatili süresince her güne özel ve birbirinden eğlenceli etkinlikleri ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için hazırladık” dedi.

BİRLİKTE 23 GÜN'DE NELER VAR?

“Birlikte 23 Gün” tatil etkinlikleri içeriğinde öğrencilerin harf, sayı, renk gibi farklı kavramlara farklı açıdan bakmalarını sağlayan “Resfebe” bölümü; Türk ve dünya bilimi ve sanatı alanlarında yaptığı çalışmalarla tanınan şahsiyetlerin tanıtıldığı “Kim O” bölümü; bulmaca, sudoku, oyun, günün deneyi ve öğrencilerin yazma becerilerinin gelişimi için hikâye tamamlama etkinliklerinin bulunduğu bölümler yer alıyor.

BİRLİKTE 23 GÜN NE İŞE YARAR?

“Birlikte 23 Gün” tatil etkinlikleri ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin tatil süreçlerini eğitim öğretim çerçevesinde planlamayı hedefleyerek öğrencilerin süreç içinde derslere olan tutum ve davranışlarındaki olumlu ivmenin süreklilik arz etmesi için sunuldu.

BİRLİKTE 23 GÜN NASIL İNDİRİLİR?

“Birlikte 23 Gün” etkinlikleri takvimi http://birlikte23gun.meb.gov.tr/index2.html adresinde erişime açıldı.