MEB açıkladı: 20 bin öğretmen ataması için tercih başvuruları açıldı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 20 bin öğretmen ataması için tercih başvurularının açıldığı belirtildi.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 20 bin öğretmen ataması için tercih başvurularının açıldığı belirtildi.
Bakınlıktan yapılan açıklamaya göre, adaylar, kurum tercihlerini 28 Ağustos - 31 Ağustos tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecekler.
Öğretmen ataması için tercih başvurularının sonuçları, 1 Eylül 2020 tarihinde yine e-Devlet üzerinden açıklanacak.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"20 Bin öğretmen ataması için tercih başvuruları açıldı.
Adaylar, kurum tercihlerini 28 - 31 Ağustos 2020 tarihleri arasında e- Devlet üzerinden yapabilecekler.
Sonuçlar, 1 Eylül 2020 tarihinde yine http://turkiye.gov.tr’den açıklanacak."
Milli Eğitim Bakanlığı'nın paylaşımı:
20 Bin öğretmen ataması için tercih başvuruları açıldı.— MEB (@tcmeb) August 28, 2020
Adaylar, kurum tercihlerini 28 - 31 Ağustos 2020 tarihleri arasında e- Devlet üzerinden yapabilecekler.
Sonuçlar, 1 Eylül 2020 tarihinde yine https://t.co/G4tqJGDcUE’den açıklanacak. pic.twitter.com/di9zNOmgxN