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  3. MEB açıkladı: Açıköğretim ortaokul ve lise sınavları ertelendi

MEB açıkladı: Açıköğretim ortaokul ve lise sınavları ertelendi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılması planlanan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarının ertelendiği, sınav tarihlerinin ilerleyen zamanlarda duyurulacağı belirtildi.

MEB açıkladı: Açıköğretim ortaokul ve lise sınavları ertelendi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılması planlanan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarının ertelendiği, sınav tarihlerinin ilerleyen zamanlarda duyurulacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada, "5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Covid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir. İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler, ayrıca duyurulacaktır." ifadelerine yer verildi. 

 

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Editör


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