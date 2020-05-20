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  3. MEB açıkladı! LGS kapsamında Mayıs ayı ikinci örnek soruları yayımlandı

MEB açıkladı! LGS kapsamında Mayıs ayı ikinci örnek soruları yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı sayfasından sınavla öğrenci alacak Orta Öğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınava Yönelik Mayıs Ayı Örnek Soruları yayımlandı. İşte Mayıs Ayı Sayısal ve Sözel Bölüm İkinci Örnek Soruları linki

MEB açıkladı! LGS kapsamında Mayıs ayı ikinci örnek soruları yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS için her ay örek sorular yayımlanıyordu. Milli Eğitim Bakanlığı Mayıs ayı 2. örnek soruları da yayımlandı.

MEB açıkladı! LGS kapsamında Mayıs ayı ikinci örnek soruları yayımlandı

LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik MEB tarafından hazırlanan örnek soru kitapçığında sayısal bölümden 20, sözel bölümden 25 soruya yer verildi.

MEB açıkladı! LGS kapsamında Mayıs ayı ikinci örnek soruları yayımlandı

Mill Eğitim Bakanı Ziya Selçuk  şu açıklamayı yaptı:

"2020 LGS kapsamındaki merkezi sınava hazırlanan öğrencilerimiz için Mayıs ayı 2. örnek soru kitapçığı yayında. Bu süreçte yanınızda olmaya devam edeceğiz. Örnek soru kitapçığına linkten ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum."

MEB açıkladı! LGS kapsamında Mayıs ayı ikinci örnek soruları yayımlandı

Güncel sınav müfredatına göre hazırlanan örnek sorulara, https://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden erişilebilecek.

Eğitim Editörü

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