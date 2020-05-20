MEB açıkladı! LGS kapsamında Mayıs ayı ikinci örnek soruları yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS için her ay örek sorular yayımlanıyordu. Milli Eğitim Bakanlığı Mayıs ayı 2. örnek soruları da yayımlandı.

LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik MEB tarafından hazırlanan örnek soru kitapçığında sayısal bölümden 20, sözel bölümden 25 soruya yer verildi.

Mill Eğitim Bakanı Ziya Selçuk şu açıklamayı yaptı:

"2020 LGS kapsamındaki merkezi sınava hazırlanan öğrencilerimiz için Mayıs ayı 2. örnek soru kitapçığı yayında. Bu süreçte yanınızda olmaya devam edeceğiz. Örnek soru kitapçığına linkten ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum."

Güncel sınav müfredatına göre hazırlanan örnek sorulara, https://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden erişilebilecek.