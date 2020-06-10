MEB açıkladı: Okullar için yeni karne dönemi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) okullara karne düzenlemesi getirildi. Buna göre ilkokul ve ortaokul karneleri elektronik ortamda erişime açılacak, liselerde ise ikinci dönem için karne basılı ortamda düzenlenmeyecek.

Bakan Ziya Selçuk imzasıyla 2019-2020 eğitim öğretim yılı yıl sonu işlemlerine ilişkin illere yazı gönderildi.

Genelgede, liselerde sınıf geçme, sorumluluk sınavları, karne, yurt dışı öğrencilerle ilgili tereddüt oluşturan hususlara açıklık getirildi.

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