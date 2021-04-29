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  3. MEB açıkladı! Tam kapanma sürecinde uzaktan çalışacak okul yöneticileri ek ders ücreti alacak

MEB açıkladı! Tam kapanma sürecinde uzaktan çalışacak okul yöneticileri ek ders ücreti alacak

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde uzaktan çalışacak okul yöneticilerinin ek ders ücreti alacağı ifade edildi.

MEB açıkladı! Tam kapanma sürecinde uzaktan çalışacak okul yöneticileri ek ders ücreti alacak

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında tam kapanmanın uygulanacağı 29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında eğitim öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla yürütülmesi ve bu süreçte yönetici ile öğretmenlerin okulda bulunmamalarının öngörüldüğü ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada tam kapanma sürecinde eğitim kurumu yöneticilerinin acil ve zorunlu durumlar haricinde görev yerlerine gitmeyeceği, uhdelerinde bulunan görevleri uzaktan çalışma kapsamında yerine getireceği ve bu görevleri karşılığında ilgili mevzuat çerçevesinde kendileri için öngörülen ders niteliğinde yönetim görevi karşılığı ek ders ücretinden yararlandırılacağı bildirildi.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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