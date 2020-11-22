EBA Canlı Ders saatleri | TRT EBA 23-27 Kasım uzaktan eğitim programı

Milli Eğitim Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile ara tatil sonrası tekrar başlayan uzaktan eğitimin ilk hafta programına yer verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ara tatil bitti, uzaktan eğitim kaldığı yerden devam ediyor. TRT EBA’da yeni haftanın programı hazır. İlkokul, ortaokul ve lise kanalları yine dopdolu. İşte, 23-27 Kasım haftasının akışı"

Ara tatil sonrası yeniden başlayan uzaktan eğitimde ilk haftanın programı şu şekilde: