Hava sıcaklıklarının ani düşüşü "grip, soğuk algınlığı" vb hastalıkları da beraberinde getiriyor. Özellikle öğretmen ve öğrencilerde bu semptomların gözlemlenmesi halinde gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor. Son olarak Bakan Özer, 198 sınıfta eğitime ara verildiğini söyleyerek "Vaka nedeniyle tatil edilen hiçbir okulumuz bulunmuyor. Okullar açık kalmaya devam edecek" ifadelerini kullanmıştı. Bakan Özer, okulların kapatılmayacağına dair kesin konuşurken öğrenci ve veliler ara tatilin hangi tarihte olacağını araştırmaya başladı, " MEB ara tatili ne zaman 2021? | Ara tatil ne zaman 2021? Okullar ne zaman kapanacak 2021?" konuları merak edildi. İşte detaylar...

MEB ARA TATİLİ NE ZAMAN 2021?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre, Kasım ara tatili (1.dönem ara tatili) 15 Kasım Pazartesi ile 19 Kasım Cuma tarihleri arasında olacak. Böylelikle 12 Kasım Cuma günü ders bitimiyle başlayan 1. ara tatil, 21 Kasım Pazar günü son bulacak. 9 günlük tatilin ardından öğrenciler, 22 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacak.

ARA TATİL NE ZAMAN 2021? OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2021?

Türkiye genelinde ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerindeki öğrencilerin yüz yüze eğitim sürecine devam etmesi kararı alındı. 6 Eylül tarihinden itibaren koronavirüs kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda, okulların kapatılması veya ders sürelerinin kısaltılmasına yönelik konular gündeme gelmeye devam ediyor. Tatiller dışında okulların kapatılmasının söz konusu olmayacağı yönünde çıkan haberler sonrası öğrenciler, ara tatil günlerini merak ettiler. Ara tatil kasım ayının ikinci haftası başlıyor. 15 Kasım Pazartesi ile 19 Kasım Cuma tarihlerini kapsayacak olan tatilde, öğrenciler iyi eğlenceler dileriz.

KABİNE TOPLANTISI KARARI

Sağlık Bakanlığı tarafından günlük koronavirüs tablosu kamuoyu ile paylaşılmaya devam ediyor. Aşılama çalışmaları devam ederken 26 Eylül tarihine ilişkin vaka sayıları açıklandı. Son 24 saatte 341 bin 221 test yapılırken, 25 bin 861 kişinin testi pozitif çıktı. Vaka sayılarındaki dalgalanma devam ederken koronavirüs nedeniyle 228 kişi hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Kabine toplantısı dün gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzyüze eğitime ilişkin,

"Eğitim en çok yatırım yaptığımız alanlardandır. Uzaktan yürütülen eğitim faaliyetlerinin yüz yüze eğtiimin yerini alamadığını gördük. Bu sebeple yüz yüze eğitim konusunda kararlı bir tutum ortaya koyduk. 6 Eylül'de başlayan eğitim faaliyetleri alınan tedbirlere uygun bir şekilde başarıyla devam ediyor. Yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından elbette aksaklıklar olmuştur. Bunlarda ilgili kurumlarımız tarafından giderilmiştir. Yüz yüze eğitimin aksamaması için 722 milyonluk ödeneği yerlerine ulaştırdık.

Önümüzdeki haftalarda Külliye'de üniversitelerimizin hepsini kapsayan bir akademik yıl açılışı töreni gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

BAKAN ÖZER NE SÖYLEMİŞTİ?

Bakan Özer, okulların tatil olmadığını belirterek: ''Bir haftada 850 bin sınıfın 198'inde yüz yüze eğitime ara verildi. Vaka nedeniyle tatil edilen herhangi bir okul yok.

Şunun altını çizmemiz gerekiyor. Okul bazlı, il bazlı, önlem almıyoruz. Genel bir önlem alıyoruz.''

Özer yüz yüze eğitime ilişkin konuşmasında, "Sürecin devam ettirilmesiyle ilgili okul bazlı değil vaka bazlı davranıyoruz. Okullar açık kalmaya devam edecek ama önümüzdeki süreçte bilimsel veriler ışığında aldığımız kararları güncelleyebiliriz. Okullarımızın açık kalması için her türlü önlemi alacağız." ifadelerine de yer verdi.