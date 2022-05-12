MEB Bakanı Özer öğretmenlere güzel haberi duyurdu! Yarın ilan edilecek...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin sabırsızlıkla beklediği, uzman ve başöğretmenlik sınavına ilişkin açıklamalarda bulundu. Özer, "Uzman ve başöğretmenlik sınavına ilişkin takvim yarın ilan edilecek" diye konuştu.

Mahmut Özer, İstanbul'da katıldığı Tarih, Kültür ve Medeniyet Bilinci Semineri'nin açılış konuşmasında Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği'nin Resmi Gazete'de yayımlanmasına ilişkin süreci değerlendirerek önemli açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR SÜREÇ BAŞLAMIŞ OLACAK"

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun ve yönetmeliğin öğretmenlere hayırlı uğurlu olmasını dileyen Özer şu açıklamaları yaptı: "Yarın yönetmelikteki bahsi geçen uzman ve başöğretmenlik ile ilgili eğitim programını ve sınav takvimini tüm kamuoyu ile paylaşacağız. 2022 yılı bitmeden süreci nihayetlendireceğiz ve inşallah eğitim sistemimizde devasa sayıda uzman ve başöğretmenlerimizin olduğu, sürekli kişisel gelişimin mesleki gelişimin tartışıldığı, iyi uygulamaların konuşulduğu bir eğitim ekosistemi oluşturulmasıyla ilgili çok önemli bir süreç başlamış olacak."

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