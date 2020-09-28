MEB bedava tablet başvurusu yap| MEB bedava tablet başvuru formu

Koronavirüs salgını nedeniyle dersler uzaktan eğitim şeklinde EBA üzerinden verilmeye başlandı. Bu süreçte EBA'ya ulaşabilecekleri tablet, laptop ve ya bilgisayarı olmayan öğrencilere destek verilecek. Bu kapsamda Acun Ilıcalı'nın başlattığı Haydi Şimdi laptop dağıtımı kampanyasına bir çok belediye ve kurum da destek verdi. Bunlar arasında BAYKAR, Esenler Belediyesi, Milli Savunma Bakanlığı, Tuzla Belediyesi bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığının çatısı altında toplanacak tablet, laptop ve bilgisayarlar maddi durumu olmayan öğrencilere ücretsiz verilecek.

MEB BEDAVA LAPTOP VE TABLET BAŞVURUSU YAPMA

Baykar Genel Müdürlüğü tarafından konu hakkında sosyal medya üzerinden bir açıklama yapıldı. Öğrenciler arasında eğitimde fırsat eşitliğinin yakalanmasının en büyük gayeleri olduğu belirtildi. Bunun için alınan tabletlerin ihtiyaç sahibi olan öğrencilere dağıtılması için Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli olarak yürütülecek bir çalışmanın ardından ihtiyaç sahibi öğrencilerin belirlenmesi ve dağıtım işlemlerinin yapılması planlanıyor. Ancak bu dağıtım işlemlerinin ne zaman yapılacağı henüz belirlenmedi.

MEB BEDAVA TABLET BAŞVURU FORMU

Kimi kurumlar doğrudan bedava tablet başvuru linki aracılığıyla başvuruları alırken kimileri ise MEB'e bağışlıyor. Aşağıda başvuru yapılabilecek belediyelere ulaşabilirsiniz.

TUZLA

Uzaktan eğitimden mahrum kalmış çocuklara el uzatıp askıya tablet bırakmak isteyen bağışçılar www.askidatablet.com üzerinden bilgilerini, askıya bırakmak istediği tablet sayısını ve türünü girerek kampanyaya destek oluyorlar. Belediye görevlileri de bağışçılarla iletişime geçerek tabletler teslim alarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. "Askıda Tablet" kampanyası kapsamında tablet ihtiyacı olan Tuzla'da ikamet öğrenciler, www.askidatablet.com web sayfası üzerinden başvurularını yapabilecek.

ASKIDA TABLET BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

ESENLER BELEDİYESİ

Esenler Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrenciler için 10 bin kişiye tablet dağıtacak. Başvurular esenler.bel.tr resmi adresi üzerinden başvuru yapılabilecek.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU ŞARTLARI

•Esenler Kaymakamlığı tarafından onaylanmış, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün EBA platformuna giremediğini tespit ettiği öğrencilerden olmak

•Sosyal Yardım Yönetmeliği şartlarına uymak.

•İlkokul, ortaokul veya lise öğrencisi olmak.

•Esenler'de ikâmet ediyor veya Esenler'de bir okulda okuyor olmak.

•Esenler Belediyesi kurumsal web sitesi www.esenler.bel.tr veya 444 00 73 çağrı merkezi numaramızdan kayıt yaptırmak.

•Dağıtımda öncelik sırası 8. ve 12. sınıf öğrencilerinde olacaktır.

•Birden fazla öğrencinin olduğu tespit edilen ailelere sadece 1 adet tablet verilecektir.

•Talebin fazla olması durumunda bir önceki eğitim yılının başarı durumu dikkate alınacaktır.

ESENLER BELEDİYESİ 10 BİN TABLET KAMPANYASINA BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ESENLER BELEDİYESİ 10 BİN TABLET KAMPANYASINA BAĞIŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

KADIKÖY

Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim gören Kadıköylü ihtiyaç sahibi öğrencilere bilgisayar desteği vermek için "Elini Uzat Uzakta Kalmasınlar" kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında belediyeye bağışlanan ikinci el ve sıfır bilgisayarlar, belediyenin ihtiyaç sahibi olduğunu tespit ettiği öğrencilere ulaştırılıyor. 230 kişinin bilgisayar talebinde bulunduğu kampanyaya dijital destek vermek isteyenler, 444 55 22 no'lu telefondan Kadıköy Belediyesi Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıt açtırabilir, Belediyeye gelebilir ya da Halkla İlişkiler Saha Birimi'ni arayabilir.

DİZÜSÜ BİLGİSAYARLAR 3 BİN TL

Acun Ilıcalı, eğitim desteği için öğrencilere sağlanacak dizüstü bilgisayarların yaklaşık olarak 3 bin TL değerinde olduğunu açıkladı.

Türk Kızılay Mobil Çağrı merkezini "168"i arayarak bağış yapılabiliyor.

Acun Ilıcalı topladığı tüm parayı MEB'e aktaracak ve MEB başvuran tüm öğrencilere Laptopu ulaştırmak için uğraşacak.