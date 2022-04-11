Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her sene düzenlenen PYBS İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk sınavının (İOKBS) tarihleri açıklandı. Bursluluk sınavına girmek isteyen adaylar ve velileri, sınav başvurularının ne zaman olacağını merak ediyor. MEB Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman başlıyor 2022? İOKBS 5,6,7,8,9,10,11. sınıf PYBS ne zaman yapılacak? İşte başvuru tarihleri konu ve soru başlıklarını sizler için araştırıp haberimizde yer verdik. İşte haberin ayrıntıları…

MEB BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2022?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ve her sene düzenlenen bursluluk sınavının detayları belli oldu. Bursluluk sınavına girecek olan milyonlarca aday sınav başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan başvuru ve uygulama kılavuzuna göre sınavın başvuruları 21 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

MEB İOKBS 5,6,7,8,9,10,11. SINIF PYBS NE ZAMAN YAPILACAK? İŞTE BAŞVURU TARİHLERİ

Milyonlarca adayın sabırsızlıkla beklediği sınav için detaylar açıklandı. Açıklanan başvuru kılavuzuna göre, 5,6,7,8,9,10,11. Sınıflara yönelik düzenlenen PYBS İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 4 Eylül tarihinde yapılacak.

BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

MEB LGS başvuruları ne zaman, hangi gün sona erecek 2022? MEB LGS başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru kılavuzu

LGS soru sayısı ve süresi 2022 | 2022 LGS konuları ve soru dağılımı MEB

MEB 2022 sözleşmeli öğretmenlik tercih atama sonuçları | 15 bin öğretmen atama sonuçları belli oldu mu 2022?