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MEB duyurdu: 17 Mayıs'ta tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacak

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığı, 17 Mayıs Pazartesi günü tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacağını açıkladı.

MEB duyurdu: 17 Mayıs'ta tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacak

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 17 Mayıs Pazartesi günü tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacağı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında yüz yüze eğitimin devamına ilişkin kararın 17 Mayıs'ta yapılacak durum değerlendirmesi sonrası kamuoyu ile paylaşılacağı bilgisine de yer verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"17 Mayıs 2021 Pazartesi günü resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacaktır. 

Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, 17 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır. 

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur. "

MEB duyurdu: 17 Mayıs'ta tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacak

Berkem Temizel
Gece Editörü
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