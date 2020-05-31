İstanbul20 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. MEB duyurdu: Açık Öğretim Kurumları Sınav tarihleri belli oldu

MEB duyurdu: Açık Öğretim Kurumları Sınav tarihleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Açık Öğretim Sınavları'na ilişkin yapılan açıklamada "Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavları 25-26 Temmuz'da yapılacak'' ifadelerine yer verildi.

MEB duyurdu: Açık Öğretim Kurumları Sınav tarihleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Açık Öğretim Sınavları ile ilgili açıklama yapıldı. 

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin 2019-2020 eğitim öğretim yılı ikinci dönem sınavlarının; Açık Öğretim Kurumları Sınavlarının “teknik hazırlık” süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler sebebiyle, 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

MEB duyurdu: Açık Öğretim Kurumları Sınav tarihleri belli oldu

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada açık öğretim kurumları sınavlarının teknik hazırlık sebebiyle 25-26 Temmuz 2020 tarihine ertelendiği belirtildi.

MEB duyurdu: Açık Öğretim Kurumları Sınav tarihleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2’ inci dönem sınavlarının; Açık Öğretim Kurumları Sınavlarının “teknik hazırlık” süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle, 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırıldı."

MEB duyurdu: Açık Öğretim Kurumları Sınav tarihleri belli oldu

Gece Editörü

Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT