MEB duyurdu: Açık Öğretim Kurumları Sınav tarihleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Açık Öğretim Sınavları ile ilgili açıklama yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin 2019-2020 eğitim öğretim yılı ikinci dönem sınavlarının; Açık Öğretim Kurumları Sınavlarının “teknik hazırlık” süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler sebebiyle, 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada açık öğretim kurumları sınavlarının teknik hazırlık sebebiyle 25-26 Temmuz 2020 tarihine ertelendiği belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2’ inci dönem sınavlarının; Açık Öğretim Kurumları Sınavlarının “teknik hazırlık” süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle, 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırıldı."