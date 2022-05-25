MEB duyurdu! Ehliyet sınavına girmekten korkmayın, yeni dönem herkesi usta şoför yapacak! "Yüzde 10'unu oluşturacak!"

Millî Eğitim Bakanlığı, eğitimde dijitalleşme projesini hayata geçirmeye devam ediyor. Bu doğrultuda ehliyet sınavında animasyonlu soruların kullanım alanları artıyor. MEB, ehliyet sınavlarında yer alan soruları görsel açıdan zenginleştirmek, soruların içeriğini ve sağlayacağı yararı pekiştirmek için animasyonlu sorular kullanma kararı almıştı. Hemen ardından adaylara sınav öncesinde soru çeşidini tanıması için deneme sınavları sunuldu.

"YÜZDE 10'UNU OLUŞTURACAK"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ölçülmek istenen davranışların net bir şekilde ortaya konulması hedefiyle başlatılan uygulamaya ilişkin,

“Ehliyet sınavlarında yer alan animasyonlu soruların sayısı her geçen gün artıyor. Gelinen noktada ehliyet sınavlarında soruların yüzde 10’u animasyonlu sorulardan oluşuyor. Ehliyet sınavlarında ilk olma özelliği taşıyan animasyonlu sorular, gerçek yaşam durumlarına uygun olduğu için bu yenilik sınav geçerliği ve güvenilirliğine de katkı sağlıyor. Adayların sınav öncesinde soru çeşidini tanıması için animasyonlu soruların da yer aldığı deneme sınavlarına Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün odsgm.meb.gov.tr uzantılı internet adresinden erişilebiliyor.” açıklamasına yer verdi.