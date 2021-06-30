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  3. MEB duyurdu: LGS tercihleri 5-16 Temmuz'da yapılacak!

MEB duyurdu: LGS tercihleri 5-16 Temmuz'da yapılacak!

Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan 2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, lise tercihleri 5-16 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek. Yerleştirme sonuçları ise 26 Temmuz 2021'de açıklanacak.

MEB duyurdu: LGS tercihleri 5-16 Temmuz'da yapılacak!

Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan 2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, lise tercihleri 5-16 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek. Yerleştirme sonuçları ise 26 Temmuz 2021'de açıklanacak.

ayrıntılar geliyor... 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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