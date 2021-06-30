MEB duyurdu: LGS tercihleri 5-16 Temmuz'da yapılacak! Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan 2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, lise tercihleri 5-16 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek. Yerleştirme sonuçları ise 26 Temmuz 2021'de açıklanacak.

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Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan 2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, lise tercihleri 5-16 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek. Yerleştirme sonuçları ise 26 Temmuz 2021'de açıklanacak. ayrıntılar geliyor... Gülistan Başköy Eğitim Editörü LGS