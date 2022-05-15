MEB duyurdu! Öğrenci Başarı İzleme Araştırması 81 ilde yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı eğitimde süreç odaklı değerlendirme yaklaşımını benimseyerek öğrencilerin öğretim programlarında yer alan kazanımları edinme düzeylerini belirlemek ve izlemek amacıyla Öğrenci Başarı İzleme Araştırması gerçekleştirecek. Salgın dönemindeki olası öğrenme kayıpları tespit edilip, desteklenmesi amaçlanıyor.

EĞİTİM SİSTEMİ GÖZDEN GEÇİRİLEBİLECEK

17 Mayıs tarihinde 81 ilde ülke genelinde yapılacak izleme araştırması, 4 ve 7. sınıf seviyelerinde Türkçe, matematik ve fen bilimleri ders alanlarındaki kazanımları; 10. sınıf seviyesinde ise Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya ve biyoloji ders alanlarındaki kazanımları ölçecek.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitimde sürekliliğin sağlanması için sarf edilen imkanlardan dolayı gelinen noktadan mutluluk duyduklarını söyledi. Olası öğrenme kayıpları için telafilerinin alınacağına dikkat ettiklerini söyleyen Özer, "Ülke olarak TIMSS, PISA, PIRLS gibi uluslararası araştırmalara katılıyoruz. Son dönemde de bu araştırmalarda ülke olarak gözle görülür bir başarı elde ettik. Bu araştırmalar, eğitim sistemimizin gözden geçirilmesine imkân tanıyor. Böylece iyileştirmeye açık yönler görülerek güçlü tedbirler alınıyor." dedi.

Yaklaşık 50 bin öğrenciye uygulanacak olan Başarı İzleme Araştırması ile mevcut durumu görme şansı yakalanacak ve eğitim öğretim sürecini iyileştirmede öğrencilere telafi çalışmalarında katkı sağlanacak.