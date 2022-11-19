Bu kez öğretmenler ter döktü! Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı sona erdi

Türkiye genelinde 595 bin 598 kişinin katıldığı 81 ilde 1489 okulda 28 bin 650 salonda merkezi sistemle tek oturum şeklinde gerçekleştirilen Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı sona erdi. Sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

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Bu kez öğretmenler ter döktü! Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı sona erdi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı sona erdi.

Türkiye genelinde 81 ilde 1489 okulda 28 bin 650 salonda merkezi sistemle tek oturum şeklinde düzenlenen sınav 150 dakika sürdü.

Sınavda 5'er seçenekli 100 soru soruldu. Yanlış cevaplar, doğru cevap sayısını etkilemeyecek. Değerlendirmesi 100 puan üzerinden yapılacak sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak.

Bu kez öğretmenler ter döktü! Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı sona erdi

SINAV SONUÇLARI, 12 ARALIK 2022'DE İLAN EDİLECEK

Sınav sonucuna göre uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara, sertifikanın düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren unvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatı ödenecek ve her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek.

SINAVA 595 BİN 598 KİŞİ BAŞVURDU

Milli Eğitim Bakanlığınca, 3 Şubat 2022 tarihli 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu'na dayanılarak hazırlanan "Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği"ne göre öğretmenlik, adaylık döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrıldı.

Bu kez öğretmenler ter döktü! Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı sona erdi

Öğretmenlik kariyer basamakları eğitimleri için 614 bin 390 öğretmen başvurdu. Bu öğretmenlerin yüzde 99'u yani 606 bin 185'i eğitimlerini tamamladı.

Uzman öğretmenliğe, bu eğitimleri tamamlayan ve yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla öğretmenlikte adaylık dahil en az 10 yıl hizmeti bulunan, başöğretmenliğe ise uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunan, eğitimleri tamamlamış öğretmenler başvurdu.

SINAVA TOPLAM BAŞVURU SAYISI 595 BİN 598 OLDU

Türkiye'de halen 75 bin 506 uzman öğretmen, 89 başöğretmen bulunuyor.

Bu kez öğretmenler ter döktü! Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı sona erdi

KAYNAK: AA

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