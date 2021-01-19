Beklenen 2021 ÖSYM sınav takviminde 2021 MEB EKYS tarihi de yer aldı. Buna göre sınav ne zaman yapılacak? MEB EKYS 2021 sınav başvurusu ne zaman başlayacak? MEB EKYS 2021 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB EKYS SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) 13 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

MEB EKYS SINAV BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Sınava başvurular 5-11 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak.

MEB EKYS GEÇ BAŞVURU HANGİ TARİHTE?

İlk başvuruları kaçıranlar geç başvuru hakkında yararlanabilecek. MEB EKYS geç başvurular 16 Şubat 2021 tarihinde yapılacak.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Sonuçlar 7 Nisan 2021'de açıklanacak.

MEB EKYS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde; “Adaylık dâhil en az iki yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak,” hükmü yer almaktadır.

Bu sürenin hesaplanmasında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B Maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmenlik, asker öğretmenlik, yıllık izin, hastalık izni ve aylıksız izinde geçen sürelerin tamamı değerlendirilecektir. Sürenin hesabında; yazılı sınava başvuru tarihinin son günü olan ilgili tarih esas alınacaktır.(tarih henüz belli değil) Son başvuru tarihi itibariyle öğretmenlikte 2 yılını dolduran adaylar sınava girebilecektir.