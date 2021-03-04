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MEB-EKYS 2021 sınav giriş belgesi yayımlandı

14 Mart 2021 tarihinde uygulanacak olan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavına (2021-MEB-EKYS) giriş belgeleri erişime açıldı.

MEB-EKYS 2021 sınav giriş belgesi yayımlandı

2021-MEB-EKYS için sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini yayımlandı.  Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada, ''14 Mart 2021 tarihinde uygulanacak olan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2021-MEB-EKYS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.'' denildi. 

Adaylar giriş belgelerini  ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 04 Mart 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile alabilecekler.

ÖSYM BAŞKANLIĞI UYARDI

ÖSYM, 14 Mart 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-MEB-EKYS için adayların, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı konusunda uyardı. 

2021-MEB-EKYS İÇİN TEMEL KURALLAR

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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