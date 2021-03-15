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MEB EKYS puan hesaplama 2021 | MEB EKYS puan hesaplama nasıl yapılır?

Müdür yardımcılığı sınavı 14 Mart 2021 tarihinde uygulandı. MEB kadrolarında öğretmen olarak görev yapanların katılım sağlayabildiği sınavın sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Adaylar puanlarını öğreneceği günü beklerken bir yandan da ÖSYM tarafından yayımlanan soru cevap anahtarına göre puan hesaplama yapıyor. Peki, MEB EKYS puan hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar...

MEB EKYS puan hesaplama 2021 | MEB EKYS puan hesaplama nasıl yapılır?

MEB EKYS puan hesaplama 2021 | MEB EKYS puan hesaplama nasıl yapılır? Müdür yardımcılığı sınav sonuçları gündemde. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB-EKYS) tamamlandı. EKYS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı da yayımlandı. Sırada sonuçların açıklanacağı gün var. Adaylar o güne kadar puan hesaplama yapıyor.

MEB EKYS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınır, yanlış cevaplar dikkate alınmaz. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 tam puan üzerinden sınav puanları hesaplanır.

Sınavın ardından ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

MEB EKYS puan hesaplama 2021 | MEB EKYS puan hesaplama nasıl yapılır?

2021 EKYS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı 2021 MEB EKYS sonuçları 7 Nisan tarihinde açıklanacak. Sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak. 

EKYS SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

EKYS soru ve cevapları tamamı |MEB EKYS soru ve cevapları 2021EKYS soru ve cevapları tamamı |MEB EKYS soru ve cevapları 2021

 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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