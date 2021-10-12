MEB Engelli öğretmen ataması 2020 kontenjanları | MEB engelli öğretmen ataması 2021 ne zaman? Başvuru şartları neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 bin öğretmen atamasının ardından, 750 engelli öğretmen atama müjdesinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen Bakan Özer, "Öğretmen adayları adına Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı. Bunun hemen ardından ise engelli öğretmen ataması için başvuru tarihini veren Özer, duyuruyu Twitter hesabından yaptı. Peki, Engelli öğretmen ataması MEB Engelli öğretmen ataması 2020 kontenjanları | MEB engelli öğretmen ataması 2021 ne zaman? MEB engelli öğretmen ataması başvuru şartları neler? İşte detaylar...

MEB ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI 2021 NE ZAMAN ? ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU ŞARTLARI NELER 2021?

Bakan Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 750 engelli öğretmen atamasının yapılacağı müjdesinden sonra atama takvimini belirlediklerini ifade ederek, MEB Twitter hesabında atama tarihlerini açıkladı. Bakan Özer, paylaşımında "2018 - 2020 yıllarındaki Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılanlar arasından atama yapılmak üzere, 8 - 12 Kasım tarihleri arasında ön başvurular alınacak. Tercihlerin yapılması ve onay süreci 22 - 26 Kasım 2021 tarihleri arasında, atamalar ise 3 Aralık'ta yapılacak." ifadelerine yer verdi.

Başvurular 8-12 Kasım tarihinde başlayıp, 22-26 Kasım tarihleri arasında onay sürecinden geçecek. Son olarak atamalar 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde yapılacak.

MEB ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI 2020 KONTENJANLARI

MEB engelli öğretmen ataması 2020 kontenjanları aşağıdaki bağlantıda verilmiştir.