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MEB fizyoterapist alımı başvuru şartları neler? Rehberlik ve Araştırma Merkezleri (RAM) fizyoterapist başvuru ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı hizmet veren Rehberlik ve Araştırma Merkezleri’ne (RAM) tam 260 fizyoterapist alacağını duyurulmasının ardından "MEB fizyoterapist alımı başvuru şartları neler? Rehberlik ve Araştırma Merkezleri (RAM) fizyoterapist başvuru ne zaman?" soruları merak konusu oldu. İşte detaylar...

MEB fizyoterapist alımı başvuru şartları neler? Rehberlik ve Araştırma Merkezleri (RAM) fizyoterapist başvuru ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in duyurduğu yazılı açıklamasında, 6 Eylül'den itibaren tüm kademelerde tam zamanlı, yüz yüze eğitimin başlayabilmesi için tüm çalışmaların ve tüm illere gerekli finansman desteğinin gönderildiğini belirterek başladığı konuşmasında,  RAM'da öğrenci ve vatandaşlara verilen hizmetin kalitesini artırmak amacıyla 260 fizyoterapist alınacağını da duyurdu. Bu istihdam duyurusunun ardından "MEB fizyoterapist alımı başvuru şartları neler? Rehberlik ve Araştırma Merkezleri (RAM) fizyoterapist başvuru ne zaman?" soruları merak konusu oldu. Detaylara haberimizde yer verdik.

MEB fizyoterapist alımı başvuru şartları neler? Rehberlik ve Araştırma Merkezleri (RAM) fizyoterapist başvuru ne zaman?

 REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ (RAM) FİZYOTERAPİST BAŞVURU NE ZAMAN?

MEB Fizyoterapist başvuru alımları hakkında detaylı bir açıklamada bulunmadı. İlerleyen günlerde 260 fizyoterapist alımıyla ilgili detaylar netleştikçe haberimize ekleyeceğiz. Bakan Özer, RAM'lara ilk kez alınacak fizyoterapistlerle ilgili şunları kaydetti:

"Tüm birimlerimizdeki kadrolarımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu bağlamda özel eğitim ve rehabilitasyon desteğine ihtiyaç duyan öğrenci ve vatandaşlarımızın değerlendirildiği, tanılamanın yapıldığı ve bireysel eğitim planlamalarının belirlendiği RAM'larda ilk kez fizyoterapist desteği de sağlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 260 yeni fizyoterapist kadrosu ihdas edildi. 81 ilimizde 256 RAM hizmet veriyor. Her bir RAM'da en az bir fizyoterapist hizmet vermeye başlayacak. Böylece RAM’larda öğrenci ve vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerin kalitesi de artmış olacak.''

MEB fizyoterapist alımı başvuru şartları neler? Rehberlik ve Araştırma Merkezleri (RAM) fizyoterapist başvuru ne zaman?

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