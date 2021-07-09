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MEB il dışı yer değiştirme kontenjanları | il dışı kontenjan açıklayan iller 2021

İl dışı tayin başvuruları 29 Temmuz 2021 tarihinde başlayacak. Öğretmenler il dışı atama kontenjanlarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. İşte MEB il dışı yer değiştirme kontenjanları, il dışı kontenjan açıklayan iller 2021...

MEB il dışı yer değiştirme kontenjanları | il dışı kontenjan açıklayan iller 2021

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerine ilişkin kılavuzu geçtiğimiz Haziran ayında yayımladı. MEB il içi tayin başvurularının başlamasının ardından bu kez il dışı tayin başvuruları gündeme geldi. İşte MEB il dışı yer değiştirme hakkında bilgiler...

MEB İLLER ARASI TAYİN BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2021 öğretmen il dışı atama başvuruları 29 Temmuz- 2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. 

MEB il dışı yer değiştirme kontenjanları | il dışı kontenjan açıklayan iller 2021

İL DIŞI TAYİN ATAMALARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin, 2021 yılı iller arası tayinleri 3 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. İlişik kesme işlemleri de 4 Ağustos itibariyle yapılacak. 

MEB il dışı yer değiştirme kontenjanları | il dışı kontenjan açıklayan iller 2021

MEB İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME KONTENJANLARI 

MEB'den yapılan açıklamada, ''31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlamamış olan öğretmenler, istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülükleri dikkate alınmak suretiyle listedeki 23 ille sınırlı olmak kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek. '' ifadelerine yer verildi. 

MEB il dışı yer değiştirme kontenjanları | il dışı kontenjan açıklayan iller 2021

Kontenjanlar henüz açıklanmadı. Detaylar geldikçe haberimiz güncellenecektir. 

MEB il dışı yer değiştirme kontenjanları | il dışı kontenjan açıklayan iller 2021

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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