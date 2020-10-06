MEB kazanım kavrama testleri görüntüleme ekranı | 5, 6, 7 ve 8'inci Ortaokul sınıf kazanım testleri

MEB 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflar için hazırlanan 60 çalışma fasikülü yayımladı. Öğrenclerin çalışmalarında destek olmak üzere hazırlanan fasiküller "www.meb.gov.tr" ve Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitelerinden öğrencilere sunuldu. Fasiküllerde; ortaokul Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Sosyal Bilgiler derslerinin sadece birinci ünitelerinden 4 bin 560 soru mevcut. İşte 5, 6, 7 ve 8'inci Ortaokul sınıf kazanım testleri görüntüleme ekranı...

MEB KAZANIM KAVRAMA TESTLERİ GÖRÜNTÜLEME EKRANI

Ortaokul öğrencileri ünitelerin işleniş zamanına göre yıl boyunca yayımlanacak fasiküllere internet üzerinden "www.meb.gov.tr" ve "http://odsgm.meb.gov.tr" adreslerinden erişilebilecek.

SELÇUK: DİĞER ÜNİTELERLE İLGİLİ DE ÇALIŞMA FASİKÜLLERİ SUNACAĞIZ

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerini pekiştirmelerini desteklemek ve farklı soru türleriyle motivasyonlarını artırmak için büyük bir kaynak seferberliği başlattıklarını belirtti.

Uzaktan eğitim sürecinde televizyon kanalları ve internet portalındaki ders anlatımlarını öğrencilerin daha kolay pekiştirebilmeleri ve farklı soru türleriyle anlama süreçlerini güçlendirmeleri için sundukları kaynakların çeşitliliğini artırmaya devam edeceklerini vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"Ortaokul öğrencilerimiz için yayımladığımız destek paketi her sınıf seviyesindeki sadece birinci üniteyi kapsıyor. Sonrasında diğer ünitelerle ilgili de çalışma fasikülleri sunacağız. Ayrıca, ilkokul ve lise seviyesinde de çalışma fasiküllerini hazırlayıp düzenli olarak paylaşacağız. Bu çalışmaları koordine eden Bakan Yardımcım Mahmut Özer'e, çalışma fasiküllerinin hazırlanmasında büyük emek veren Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy ve çalışma arkadaşlarına ve 81 ilde bulunan Ölçme Değerlendirme Merkezlerimizde görevli arkadaşlarımız ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum."