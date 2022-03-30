MEB LGS başvuruları ne zaman, hangi gün sona erecek 2022? MEB LGS başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru kılavuzu

MEB LGS başvurularının ne zaman olacağı ve hangi gün sona ereceği adaylar tarafından merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen LGS’nin başvuru tarihleri ve başvuru şartları belli oldu. Haberimizde merak konusu olan soru ve konu başlıklarının detaylarına sizler için yer verdik. İşte, MEB LGS başvuruları ile ilgili tüm detaylar…

MEB LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN, HANGİ GÜN SONA ERECEK 2022?

2022 yılında Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) katılmak isteyen öğrenciler başvuru yapmak için gün sayıyor. LGS’ye katılmak isteyen adaylar için başvurular 4-14 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek. Başvuruları tamamlanan adaylar 5 Haziran 2022 tarihinde ise sınava katılacaklar.

MEB LGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek sınav için belirlenen tarihler aralığında bakanlık tarafından otomatik olarak yapılacak. Sınava dair detaylı açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: ”LGS kapsamında 5 Haziran 2022'de uygulanacak merkezî sınavın başvuruları, 4-14 Nisan 2022'de Bakanlık tarafından merkezî olarak gerçekleştirilecek. Otomatik başvuru işlemi, yurt içinde eğitim alan tüm 8'inci sınıf öğrencileri için gerçekleştirilecek. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan kılavuzunda bulunan formu doldurarak yapacak. Böylece öğrencilerin ve velilerin sınav başvurusu için fiziki bir başvuru yapmasına gerek kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Başvurusu Bakanlık tarafından otomatik olarak gerçekleştirilen öğrencilerin sınava katılma zorunluluğunun bulunmadığının önemle vurgulayan Mahmut Özer, "Sınava katılmak isteyen öğrenciler, herhangi bir başvuru işlemine gerek duymadan sınava katılabilecek" diye konuştu.

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