MEB, LGS ve YKS örnek soruları 2021 | MEB TYT, AYT, YDT örnek sorular 2021 | Yardımcı Kaynak Paketi nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin yüzünü güldürecek "Yardımcı Kaynaklar" erişimini yayınladı. MEB tarafından düzenlenen "Yardımcı Kaynak Paketi" öğrencilerin erişimine açıldı. Bu kaynaklarla öğrenciler, LGS örnek soruları ile YKS'ye yönelik TYT, AYT ve YDT örnek sorularına ulaşabilecek. Peki, bu kaynaklara nereden ulaşılır? Yardımcı Kaynak Paketi nedir? İşte, MEB, LGS ve YKS örnek soruları 2021 | MEB TYT, AYT, YDT örnek sorular 2021

MEB, LGS VE YKS ÖRNEK SORULARI 2021 | MEB TYT, AYT, YDT ÖRNEK SORULAR 2021

MEB tarafından, öğrencilere yardımcı olacak "Yardımcı Kaynak Paketi" uygulaması resmi Twitter adresi üzerinden "Sınavlara Hazırlanan Öğrencilerimizin Yanındayız" notuyla paylaşıldı. LGS örnek soruları,YKS’ye yönelik TYT, AYT ve YDT örnek sorularına erişmek isteyen öğrenciler aşağıdaki link bağlantısına tıklayarak, ulaşabilirler.

YARDIMCI KAYNAK PAKETİ NEDİR?

Öğrencilere yönelik Yardımcı Kaynak Paketi'nin erişime açıldığını MEB resmi internet sitesinden "Öğrenci ve öğretmenlere destek olmak üzere hazırlanan destek paketi "yardimcikaynaklar.meb.gov.tr" üzerinden erişime açıldı. Millî Eğitim Bakanlığı tüm sınıf ve kademelerde haftada beş gün yüz yüze eğitime devam ederken öğrenci ve öğretmenlere destek olmak üzere kaynak çeşitliliğini artırma kararı aldı. Karar çerçevesinde her ayın ilk haftası hazırlanan destek paketi açıklanacak. İlkokul 2. sınıftan 12. sınıfa, tüm öğrencilerin uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarını da telafi edebilmek için kapsamlı yardımcı kaynak destek paketi hazırlanacağını kaydeden Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 5000 soruluk ilk paketin erişime açıldığını belirtti. Öğrenci ve öğretmenlere destek olmak üzere hazırlanan destek paketi "yardimcikaynaklar.meb.gov.tr" üzerinden erişime açıldı. Millî Eğitim Bakanlığı tüm sınıf ve kademelerde haftada beş gün yüz yüze eğitime devam ederken öğrenci ve öğretmenlere destek olmak üzere kaynak çeşitliliğini artırma kararı aldı. Karar çerçevesinde her ayın ilk haftası hazırlanan destek paketi açıklanacak. İlkokul 2. sınıftan 12. sınıfa, tüm öğrencilerin uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarını da telafi edebilmek için kapsamlı yardımcı kaynak destek paketi hazırlanacağını kaydeden Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 5000 soruluk ilk paketin erişime açıldığını belirtti.." cümleleriyle duyurdu.

5000 SORULUK YARDIMCI KAYNAK

Yayımlanan destek paketinde 2. sınıftan 12. sınıfa, tüm sınıf seviyelerinde 5000 soruluk yardımcı kaynak bulunuyor. Bu kaynaklarla öğrencilerin derste işleyecekleri konuları pekiştirmeleri ve böylelikle öğrenme süreçlerine katkı sağlanması amaçlanıyor. Ayrıca paket, temel eğitim kademesinde 2. sınıftan 7. sınıfa kadar olan öğrencilere yönelik 750 sorudan oluşan Çalışma Sorularını da içeriyor.

LGS ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI DA PAKETLE BERABER YAYIMLANDI

8. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin 2022 yılında yapılacak olan "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav"a yönelik hazırlıklarına destek vermek adına örnek soru kitapçığı da bu ay itibarıyla öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunuldu. Örnek sorular her ay düzenli olarak yayımlanmaya devam edecek. Sınava girecek öğrenciler için hazırlanan LGS Sayısal ve LGS Sözel kitapları da güncellendi. Bu kitaplarda da 1.375 soru yer alıyor.

ETKİLEŞİMLİ SORULAR İLK KEZ YAYIMLANDI

MEB, ilk kez 8, 9 ve 10. sınıf öğrencileri için elektronik ortamda etkileşimli sorular yayınladı.450 soru bulunan çalışmada Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarından çoktan seçmeli sorularla birlikte "açılır menü, sürükle bırak ve çoklu seçim" özelliklerinin kullanıldığı sorular hazırlandı. Etkileşimli sorularda üst düzey zihinsel becerilerinin ölçülmesine daha fazla olanak sağlayan ve öğrencilere kendi cevabını oluşturma fırsatı veren açık uçlu sorular da kullanıldı. Sorular, öğrencilerin gerçek yaşam durumlarını ekranda görmesini sağlayan simülasyonlar içerecek şekilde yapılandırıldı.

YKS'YE YÖNELİK 1600 ÇALIŞMA SORUSU

Ortaöğretim öğrencilerinin eğitim ve öğretim süreçlerinde istifade etmeleri için hazırlanan birçok eğitim materyaline bir yenisi daha eklenerek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na yönelik kaynak seti hazırlandı. Hazırlanan kaynak setindeki 6 TYT, 3 AYT ve 1 YDT kitapçığında 1600 soru bulunuyor.

YARDIMCI KAYNAK DESTEK PAKETİNİN İÇERİĞİ DE ÇEŞİTLİLİĞİ DE ARTACAK

Öğrencileri uzun bir aradan sonra okullarıyla buluşturmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, paylaşılan kapsamlı destek paketi ile ilgili şunları kaydetti: "Bir taraftan salgın koşullarında önlemlere ve kurallara riayet ederek eğitimi sürdürürken diğer taraftan hem mevcut eğitimi desteklemek hem de uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarını da telafi edebilmek için kapsamlı yardımcı kaynak destek paketi hazırlama kararı aldık. Arkadaşlarımızın yoğun emekleri ile 2. sınıftan 12. sınıfa kadarki tüm düzeyler için hazırladıkları Yardımcı Kaynak Destek Paketi'ni bugün yayımladık. Tüm kaynaklara öğrenci ve öğretmenlerimiz kolaylıkla ulaşabilecekler. Diğer taraftan il müdürlüklerimiz ihtiyaç duyan öğrencilere bu kaynakları basılı olarak da ulaştıracak. Her ayın ilk haftası bu paketi yayımlamayı sürdüreceğiz. Ayrıca, her ay yardımcı kaynak destek paketinin içeriğini de çeşitliliği de artıracağız. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum."