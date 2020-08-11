MEB lise kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak? Lise kayıt için gerekli belgeler 2020 

Liseye Geçiş Sınavı kısaca LGS tercih sonuçlarının erişime açılmasının ardından, gözler yerleştirmeye esas 1. nakil dönemi başvurularına çevrildi. 1. nakil dönemi başvuruları 10 Ağustos itibariyle başladı vw 14 Ağustos'a kadar devam ediyor. Peki, MEB lise kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte Lise kayıt için gerekli belgeler 2020

LGS KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Liseye Geçiş Sınavı sonuçlarına göre tercih yapan öğrencilerin tercih sonuçları açıklandı. Öğrenciler yerleştikleri liseye kayıt yapmak için gün sayıyor. Tercih sonucuna göre herhangi bir okula yerleşemeyen adaylar da okullarda boş kalan kontenjanlara göre nakil başvurularını gerçekleştirecek.

1 nakil başvuruları 10-14 Ağustos'ta yapılacak, başvuru sonuçlar ise 17 Ağustos'ta açıklanacak.

2. nakil başvuruları 17-21 Ağustos'ta gerçekleşecek, sonuçları ise 24 Ağustos'ta belli olacak.

Her nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabilecek. Yerleştirme işlemleri için tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihte bulunabilecekler.

LİSE KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

Yerleştirmeye esas nakil tercih başvurularının alınması sürecinde özel ortaöğretim kurumlarına kayıt ve nakil işlemleri yapılabilecek. Yerleştirmeye esas nakil tercihleri, tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın seçilebilecek ve başvuru işlemleri, herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecek.

Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacak. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme elektronik onaylama işleminden önce yapılacak. Onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacaktır. Öğrenci velisi düzeltme veya iptal işlemi için takvimde belirtilen tercih süreleri içerisinde okul müdürlüğüne başvurarak başvurunun düzeltilmesi veya iptal talebinde bulunabilecektir. Tercih Başvuru Durumu “İptal” olarak görünen öğrenciler yerleştirme işlemlerine dâhil edilmeyecek.

LİSE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER?

Lise kayıtları için gerekli belgeler okuldan okula değişiyor. Anca genel itibariyle istenen belgeler aşağıdaki gibidir: