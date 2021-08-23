MEB merakla beklenen açıklamayı duyurdu: Uyum Eğitimi tarihi belli oldu! Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 1-3 Eylül arasında uygulanacak olan uyum eğitimlerinin esasları belli oldu. MEB tarafından tüm illere gönderilen açıklamada, öğretmenlerin 31 Ağustos Salı günü göreve başlayacağı ve eğitim öğretim yılı hazırlıkları ile uyum eğitimine yönelik planlamalar sebebiyle okula uyum eğitimlerinin 1-3 Eylül'de yapılacağı hatırlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığının aktardığı yazılı açıklamada, öğrencilerin okullarına etkin bir şekilde uyum sağlaması için uyum eğitimi uygulamalarının belirlenen temeller çerçevesinde uygulanmasının önem arz ettiği vurgulandı. Durum böyleyken, genelge kapsamında eğitim ve öğretim yılının başladığı 6 Eylül itibarıyla ortaokul ve imam hatip ortaokulu 5'inci sınıf öğrencilerinin eğitim ortamına uyumlarının sağlanması için gerekli rehberlik çalışmalarına başlanılacak. ÖĞRENCİLERİN OKULA AİDİYET DUYGUSU GELİŞECEK Uyum etkinlikleri bağlamında oyun temelli etkinliklere ve öğrencilerin okula aidiyet duygusunu pekiştirecek faaliyetlere yer verilecek.

Öğrencilerin öğretmenler gözetimi doğrultusunda drama, oyun sosyal ve sportif etkinlikler yoluyla öğrenme ortamını, okulunu, sınıfını, arkadaşlarını tanıması ve okul kurallarını benimsenmesi sağlanacak.

Velilere ve öğrencilere koronavirüs tedbirleri nedeniyle maske kullanımı, hijyen, fiziki mesafe, kişisel temizlik, sağlıklı beslenme, uyku düzeni, öz bakım ve benzeri konularda bilgilendirmeler yapılacak.

Okul rehber öğretmen/psikolojik danışmanları uyum çalışma süreç ve etkinliklerine aktif olarak katılacak. Taşımalı eğitim öğrencileri de yerel imkanlar ölçüsünde uyum eğitiminden yararlandırılacak. yüz yüze eğitimuyum eğitimiilkokulOrtaokullise